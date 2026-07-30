Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis de viviendaEl 'pirata' de PorroigPatrimonio de IbizaPuerto de Formentera
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora de los incendios en España, en directo | Dos desalojos más por el incendio forestal de Zamora, combatido por 50 medios por la noche

Las poblaciones de Villar del Buey y Pasariegos se suman a las doce localidades evacuadas por el fuego de Fermoselle

El incendio de Vall d'Uixó (Castellón) mantiene su perímetro y afronta una noche "crítica"

Realojados los municipios de Valdemaqueda y Robledo de Chavela, los últimos dos que quedaban desalojados en Madrid

Imágenes del incendio forestal de Zamora

Imágenes del incendio forestal de Zamora

Ver galería

GALERÍA | Un incendio forestal amenaza Fermoselle / Cedidas/Francisco Marcos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

El incendio en Fermoselle (Zamora) continúa descontrolado tras una noche en la que ha habido que evacuar dos nuevas poblaciones, Villar del Buey y Pasariegos, que se suman a las doce localidades ya desalojadas.

La mejoría reciente se ha consolidado con la estabilización de los focos de Ávila y Madrid, por lo que gran parte de la población evacuada ha podido volver a sus domicilios y se ha levantado el confinamiento en todos los municipios afectados en ambas zonas, siempre bajo la recomendación de tomar precauciones como el uso de mascarillas.

Noticias relacionadas y más

Mapa de incendios en España.

En Castellón, en cambio, el incendio que comenzó el sábado en la Vall d'Uixó sigue sin control, con un perímetro de 82 kilómetros, y enfrenta una "noche crítica" para evaluar la evolución del fuego, aunque se ha revisado el recuento de hectáreas quemadas y se ha reducido a 9.300.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El 'pirata' de Porroig se hace de oro con sus fondeos ilegales en otra bahía de Ibiza: 'Nos ha rogado que no le denunciemos, pero ya estamos hartos
  2. Siguen las andanzas del pirata de Porroig: el Ayuntamiento de Ibiza le denuncia ante la Fiscalía
  3. Capturan una culebra de herradura enorme en una trampa de un puerto deportivo de Ibiza
  4. Nueva ola de calor en Ibiza: estos serán los días y las zonas más castigadas
  5. Ibiza intenta salvar la histórica chimenea de Ladrilleras Ibicencas, uno de los últimos símbolos industriales del siglo XX en la isla
  6. Eclipse solar en Ibiza: dónde conseguir gratis las gafas homologadas para verlo de forma segura
  7. Tres pequeños incendios de Ibiza entran en la declaración estatal de zonas afectadas por emergencias
  8. Cuenta atrás para saber quién tendrá en sus manos el futuro del puerto de la Savina, en Formentera

Un plan gratis para agosto en Formentera: snorkel guiado entre ecosistemas marinos

Un plan gratis para agosto en Formentera: snorkel guiado entre ecosistemas marinos

Dónde comer en Ibiza y Formentera: guía 2025

Dónde comer en Ibiza y Formentera: guía 2025

Tarta de queso y mango sin horno: fácil, muy cremosa y perfecta para este verano

Tarta de queso y mango sin horno: fácil, muy cremosa y perfecta para este verano

Al menos seis muertos, dos de ellos menores, y ocho heridos en ataques de Rusia contra el centro de Ucrania

Al menos seis muertos, dos de ellos menores, y ocho heridos en ataques de Rusia contra el centro de Ucrania

Galería: 'Una copa por Venezuela', imágenes del evento solidario en Ibiza

Galería: 'Una copa por Venezuela', imágenes del evento solidario en Ibiza

Sánchez deja preparado un arranque del próximo curso político centrado en la economía

Sánchez deja preparado un arranque del próximo curso político centrado en la economía

El tiempo en Santa EulÃ ria des Riu: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El tiempo en Santa EulÃ ria des Riu: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El tiempo en Sant Josep de sa Talaia: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El tiempo en Sant Josep de sa Talaia: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio
Tracking Pixel Contents