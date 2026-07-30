Crisis migratoria
Otra noche de "gran presión" deja decenas de entradas y un muerto en la costa de Ceuta
La situación ha motivado que tanto los efectivos de la Marina Real marroquí como de la Guardia Civil se hayan visto desbordados para poder contener esta entrada
EFE
Otra noche de "gran presión" migratoria, como ha calificado la Guardia Civil, ha vuelto a dejar la entrada ilegal en Ceuta de decenas de migrantes marroquíes y argelinos, principalmente jóvenes y la aparición de un nuevo cadáver que ha sido recogido del mar cerca de la costa ceutí.
La Guardia Civil ha informado de que, a primeras horas de esta mañana, ha sido localizado un nuevo cadáver de un joven migrante, que ha sido recogido del mar por la Salvamar Atria, de Salvamento Marítimo, que se ha encargado de su traslado a tierra.
Según han informado a EFE fuentes policiales, nuevamente decenas de migrantes -en un número incalculable que supera los 200- se han lanzado al mar esta madrugada desde las costas marroquíes de Castillejos para intentar alcanzar a nado el litoral ceutí.
La situación ha motivado que tanto los efectivos de la Marina Real marroquí como de la Guardia Civil se hayan visto desbordados para poder contener esta entrada, provocando que decenas de migrantes hayan podido llegar a la costa ceutí, entre ellos dos jóvenes mujeres, según ha podido comprobar EFE.
Los migrantes, principalmente marroquíes, se han ayudado de trajes de neopreno y de flotadores para llevar a cabo la travesía y poder alcanzar la costa.
Todos los marroquíes se han dirigido hacia las dependencias de la Policía Nacional, donde son identificados y, posteriormente, se trasladan al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), el cual se encuentra totalmente saturado.
Los migrantes son jóvenes de entre 16 y 30 años, según las fuentes, y todos ellos realizan la travesía en pequeños grupos.
Fuente: El Periódico
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