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El festival Arenal Sound, pendiente de la evolución del incendio de la Vall d'Uixó (Castellón)

La organización y el Ayuntamiento de Burriana siguen la evolución del fuego en la Sierra de Espadán ante la llegada de 60.000 asistentes diarios

300.000 asistentes llenaron la pista del Arenal Sound 2025

300.000 asistentes llenaron la pista del Arenal Sound 2025 / L-EMV

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Amparo Soria

Valencia

El Festival Arenal Sound de Burriana tiene todo listo para celebrarse este fin de semana. Desde el jueves 30 de julio y hasta el domingo 2 de agosto, el municipio se vuelca con este festival que arrastra a 60.000 asistentes cada día. Se trata de uno de los festivales más consolidados de la agenda musical del país y a 24 horas de que dé comienzo, todos los ojos de la organización y las autoridades locales y autonómicas están puestos en la evolución del incendio de la Vall d'Uixó en Castellón.

La playa de Burriana, donde se instala la infraestructura mastodóntica del festival, está a 20 kilómetros de la Sierra de Espadán, que lleva ardiendo desde el sábado en uno de los peores incendios de los últimos años. El fuego no es la amenaza, pero sí el humo que pueda llegar desde las montañas y que ha obligado a confinar a varios municipios desde hace cuatro días. El parte meteorológico y la dirección del viento tendrán la última palabra en las medidas a tomar por parte de la organización y el Ayuntamiento de Burriana para garantizar la seguridad de todos los asistentes.

¿Se celebrará el Arenal Sound?

Esta mañana, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión del Cecopi y ha explicado que el festival cuenta con un dispositivo propio de seguridad que se ha elaborado previamente y el contacto con la conselleria de Emergencias es constante, debido al volumen de personas que mueve cada jornada del festival, con los desplazamientos por carretera que eso implica.

Valderrama ha lanzado un mensaje de calma y ha asegurado que "si hubiera alguna circunstancia, la trasladaríamos a los organizadores", por lo que en este momento se mantiene la celebración del festival si la evolución del incendio lo permite.

Cartel del Arenal Sound 2026

Entre los grandes reclamos de esta edición del Arenal Sound figuran Myke Towers, María Becerra, JC Reyes, Dimitri Vegas, Ana Mena, Omar Montes, Delaossa y RVFV, que encabezan un line up con artistas nacionales e internacionales.

El festival, que se celebrará del 30 de julio al 2 de agosto en Burriana (Castellón), reunirá además a nombres como Leire Martínez, Álvaro de Luna, Nil Moliner, Cali y El Dandee, Juan Magán, Kidd Keo, Young Cister, Kidd Voodoo, Bresh, Íñigo Quintero, La Pantera, Ptazeta, Metrika DJ Set, Mafalda Cardenal, Enol y Mar Lucas, entre otros.

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Por jornadas, el jueves estará liderado por Myke Towers y María Becerra; el viernes será el turno de Dimitri Vegas y Omar Montes; el sábado encabezarán el cartel Ana Mena, Delaossa y W&W; mientras que el domingo cerrarán el festival JC Reyes y RVFV, acompañados por Juan Magán y otros artistas del panorama urbano.

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Fuente: Levante - EMV

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