La radiografía del tercer día de incendio de la Vall d'Uixó: de la angustia de no poder realizar vuelos a la alegría de los primeros regresos a casa

Unas 8.500 hectáreas afectadas y 72 kilómetros de perímetro, esas son las cifras del tercer día del incendio forestal de la Vall d’Uixó fue una montaña rusa para los bomberos, pues este lunes comenzó con la imposibilidad de que los medios aéreos pudieran llevar a cabo sus labores sobre las llamas. Las condiciones de visibilidad eran malas, así que "por motivos de seguridad" se decretó que los aviones y helicópteros no realizaran descargas. Eso trastocó los planes de los bomberos, que tuvieron que centrarse hasta las 15.30 en el trabajo terrestre. Las rachas de viento, de hasta 30 km/h en la primera mitad del día, también fueron negativas para las labores.

Sin embargo, por la tarde-noche se abrió una nueva ventana de oportunidad para los más de 400 efectivos y 25 medios aéreos, que ya pudieron volar y realizar descargas con normalidad hasta que anocheció. El viento fue "muy suave" y la humedad relativa subió en las últimas horas de la tarde hasta el 80%, lo que dejó un mejor escenario para los profesionales, que se entregaron a fondo esta madrugada por tierra. El jefe del operativo, el bombero del Consorcio Provincial de Castellón Raúl Gil, dijo tras el último Cecopi de anoche que "las previsiones son moderadamente optimistas". Asimismo, los puntos críticos son más "concretos" y los efectivos están "mejor posicionados". "El domingo íbamos detrás del incendio, este lunes ya no es así", resumió Gil.

La buena noticia del día

El día se cerró con una buena noticia. Tal y como adelantó la alcaldesa de la Vall, Tania Baños, y confirmó el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, unos 6.000 vecinos evacuados de la Vall pudieron regresar a sus viviendas a partir de las 20.00. Son las personas desalojadas del Carbonaire, el Toledo, Colonia San Antonio y el paraje de Sant Josep. Además, a partir de las 8.00 horas de hoy martes 27 de julio se levanta el confinamiento para la ciudad si todo evoluciona como debería: unas 32.000 personas podrían volver a hacer vida normal. Más de un centenar de evacuados estaban en el polifuncional de Moncofa, desde donde se disponen autobuses para que vuelvan de manera paulatina.

Además, la principal atracción turística vallera, les Coves de Sant Josep, abrirán después de tres días y tras salvarse de las llamas.

"Lo peor ha pasado"

Baños declaró que para la Vall "parece que lo peor ha pasado" y para el pueblo "es una alegría colectiva poder volver a casa y sobre todo volver bien, que la gente tenga una casa adonde volver. Esta ciudad nunca tendrá suficiente agradecimiento para devolver a los servicios de emergencia lo que han hecho por nosotros", insistió. Añadió que "es difícil hacer una lista porque siempre puedes olvidarte de alguien, pero el agradecimiento es para todos".

"Ninguna de las instituciones nos ha soltado de la mano desde el sábado, en una situación que nunca habíamos vivido. Sé que lo que da muchos ‘me gusta’ y visualizaciones es la bronca, pero en estos momentos reivindicar justo lo contrario debería ser noticia. Como alcaldesa, estoy orgullosa de todos los medios, de la humanidad y del cariño que se han puesto para cuidar a mi población. Todo el mundo nos ha ayudado y no tengo nada que reprochar a ninguna institución", celebró Baños en este ejemplo de coordinación política que ha supuesto el incendio de la Vall.

Los mayores de la residencia

Entre quienes regresarán a sus casas están los más de 120 usuarios de la residencia para mayores Novaedat, reubicados de urgencia el sábado de madrugada entre varios centros de Valencia y Castellón. "Los usuarios regresarán mañana y volverán a dormir allí a partir de entonces. Hay que preparar un dispositivo con ambulancias, furgonetas y todos los medios necesarios para que el regreso se produzca en las mejores condiciones", indicó Valderrama.

Las condiciones de humo, llamas y tránsito permiten ese regreso, precisó Gil. Ni Alfondeguilla ni la Vall corren ningún riesgo, algo que Gil precisó después de que un bulo corriese entre la población, indicando falsamente que las emblemáticas montañas de Castro y Pipa estaban en serio riesgo. "En los demás municipios se mantendrá la situación actual hasta las 23.59 del martes", recalcó Valderrama. Así, las cosas siguen igual para el resto de afectados, pero durante el día puede haber cambios, en base a lo que diga el Cecopi.

Los frentes críticos

Ayer, los trabajos más importantes se centraron en los focos de Aín, Betxí y Tales-Onda. El día empezó complicado, sobre todo en Aín porque el fuego podía superar una carretera utilizada como línea de control. En la última comunicación del Cecopi, todo había mejorado. "Zonas como Betxí, Tales o Aín fueron críticas en determinados momentos, pero ahora son puntos mucho más estrechos sobre los que se trabaja», dijo Gil, quien puntualizó que ya por la noche tenían «condiciones favorables". El salto de carretera de Aín se evitó.

Para hoy, una de las claves será ver si los aviones y helicópteros pueden volar desde el alba o si pasará como ayer, cuando había baja visibilidad. "En cuanto las condiciones lo permitan, saldrán todos los medios aéreos disponibles. Puede abrirse una ventana de dos, tres, cuatro o cinco horas de vuelo, y tenemos que aprovecharla", consideró Gil. La misión es "consolidar" esos frentes principales del fuego, que está dentro de las capacidades de extinción desde el domingo por la noche.

"El dispositivo se mantiene preparado para proteger las viviendas y garantizar la seguridad de la población", indicó el conseller Valderrama. Para hoy se espera que se mantenga la misma cantidad de medios desplegados.

Las hectáreas quemadas suponen un aumento de 2.000 respecto a las que había el domingo a la misma hora. El avance, aunque sigue existiendo, es más lento que el sábado, cuando las llamas devoraban terreno forestal a velocidad de crucero. Desde el principio del incendio se han ido viendo afectadas unas 74.000 personas (12.500 siguen evacuadas) de 18 localidades.

Civismo en las ciudades

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, destacó que el operativo especial de las fuerzas de seguridad ha evitado hasta el momento que se hayan producido actos de pillaje o robos en casas evacuadas.

"Tengan la garantía y la tranquilidad de que no ha habido ninguna incidencia en estos días que tenemos los municipios evacuados", indicó Bernabé. "No ha habido incidencias que tengan que ver con pillajes ni robos de ningún tipo", subrayó. La delegada del Gobierno precisó que hay más de 20 patrullas de la Guardia Civil están trabajando en las labores de seguridad.

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"Y vamos a seguir haciéndolo", indicó. Bernabé repitió sus dichos sobre el origen del fuego: "No parece, no hay y no observamos que haya condiciones naturales meteorológicas" que hayan provocado el incendio.