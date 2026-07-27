Movilidad
Cortada la Alta Velocidad entre Barcelona y Madrid por un incendio cerca de la estación de Camp de Tarragona
Redacción
La circulación de los trenes AVE de alta velocidad entre la estación Camp de Tarragona y la población de la Pobla de Montornès (Tarragonès) ha quedado interrumpida este lunes a causa de un incendio declarado en las proximidades de la infraestructura ferroviaria.
La incidencia ha obligado a suspender temporalmente el tráfico ferroviario, como ha informado el operador, ADIF, a través de sus redes sociales.
La interrupción afecta a los servicios de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Por el momento, no se ha informado de un plazo para el restablecimiento del servicio.
Esta incidencia se suma a la avería registrada este lunes entre Sitges y Garraf, que ha provocado importantes retrasos en la R2 Sud de Rodalies y en los trenes regionales de Tarragona y Lleida, además de reducir la oferta de servicios y generar aglomeraciones puntuales en estaciones como Barcelona-Sants.
Fuente: El Periódico
- El pollo al limón con ajo y patatas de Ibiza por el que sí merece la pena encender el horno en verano
- Vandalizan e inutilizan dos radares de la autovía de Ibiza a Sant Antoni
- El campeón del mundo Ferran Torres le pidió una foto a él': el vídeo viral de un niño en Ibiza
- Alerta máxima por riesgo de incendio y se le ocurre hacer una barbacoa en una cala de Ibiza
- Alerta amarilla en Ibiza por fuertes lluvias, tormentas y posible granizo este domingo
- Un vehículo de alquiler se sale en una curva y acaba volcado entre la vegetación en Sant Antoni
- Ana López, secretaria de organización de CCOO en Ibiza: 'Hay trabajadores que están de baja y la empresa les pide que se vayan de la vivienda
- Ofensiva policial en Ibiza: 17 viviendas inspeccionadas, 22 denuncias de tráfico y un detenido por drogas