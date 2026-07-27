Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Residuos en IbizaSucesos en IbizaInvestigación en IbizaCruceros en Ibiza
instagramlinkedin

Movilidad

Cortada la Alta Velocidad entre Barcelona y Madrid por un incendio cerca de la estación de Camp de Tarragona

Archivo - Tren de Renfe.

Archivo - Tren de Renfe. / EUROPA PRESS - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Barcelona

La circulación de los trenes AVE de alta velocidad entre la estación Camp de Tarragona y la población de la Pobla de Montornès (Tarragonès) ha quedado interrumpida este lunes a causa de un incendio declarado en las proximidades de la infraestructura ferroviaria.

La incidencia ha obligado a suspender temporalmente el tráfico ferroviario, como ha informado el operador, ADIF, a través de sus redes sociales.

La interrupción afecta a los servicios de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Por el momento, no se ha informado de un plazo para el restablecimiento del servicio.

Noticias relacionadas

Esta incidencia se suma a la avería registrada este lunes entre Sitges y Garraf, que ha provocado importantes retrasos en la R2 Sud de Rodalies y en los trenes regionales de Tarragona y Lleida, además de reducir la oferta de servicios y generar aglomeraciones puntuales en estaciones como Barcelona-Sants.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pollo al limón con ajo y patatas de Ibiza por el que sí merece la pena encender el horno en verano
  2. Vandalizan e inutilizan dos radares de la autovía de Ibiza a Sant Antoni
  3. El campeón del mundo Ferran Torres le pidió una foto a él': el vídeo viral de un niño en Ibiza
  4. Alerta máxima por riesgo de incendio y se le ocurre hacer una barbacoa en una cala de Ibiza
  5. Alerta amarilla en Ibiza por fuertes lluvias, tormentas y posible granizo este domingo
  6. Un vehículo de alquiler se sale en una curva y acaba volcado entre la vegetación en Sant Antoni
  7. Ana López, secretaria de organización de CCOO en Ibiza: 'Hay trabajadores que están de baja y la empresa les pide que se vayan de la vivienda
  8. Ofensiva policial en Ibiza: 17 viviendas inspeccionadas, 22 denuncias de tráfico y un detenido por drogas

Sánchez pide unidad frente a la emergencia climática: "Esto sí es una prioridad nacional"

Sant Joan inicia la reforma del entorno de la iglesia de Sant Vicent por más de 900.000 euros

Sant Joan inicia la reforma del entorno de la iglesia de Sant Vicent por más de 900.000 euros

Jóvenes de Ibiza aprenden a nadar y bucear en un programa de inclusión en Formentera

Jóvenes de Ibiza aprenden a nadar y bucear en un programa de inclusión en Formentera

Del barco a la silla de ruedas: el verano confirma el auge de la economía del alquiler en España

Del barco a la silla de ruedas: el verano confirma el auge de la economía del alquiler en España

Ni cachorros ni perros PPP: qué animales no pueden viajar sin transportín en los trenes de Renfe

DIRECTO | Pedro Sánchez clausura la presentación de la Red de Refugios Climáticos

José Luis Puchol, veterinario: “Muchas personas no tienen hijos y convierten a sus mascotas en una parte esencial de su familia”

José Luis Puchol, veterinario: “Muchas personas no tienen hijos y convierten a sus mascotas en una parte esencial de su familia”

La presión humana y el cambio climático alteran el hábitat de la fauna marina en Ibiza y Formentera

La presión humana y el cambio climático alteran el hábitat de la fauna marina en Ibiza y Formentera
Tracking Pixel Contents