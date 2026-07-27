Lucha contrarreloj para controlar el incendio de la sierra oeste de Madrid y Ávila: cinco días de fuego, 90.000 desplazados y la amenaza de otra ola de calor

Más de 90.000 personas evacuadas o confinadas, un número parecido de hectáreas quemadas, más de 40 carreteras cortadas, 3.000 efectivos desplegados y el fuego, en el quinto día, todavía sin control. Los incendios en las provincias de Ávila, Madrid y Toledo que han llevado a la declaración de emergencia de interés nacional continúan extendiéndose. Se trabaja contrarreloj para tratar de contener el avance antes de que el miércoles, la llegada de una nueva ola de calor dificulte aún más las labores. No hay, de momento, daños personales graves, pero las llamas están aún lejos de apagarse. Mientras el fuego continúa abrasando el valle del Tiétar, en Ávila, el entorno del pantano de San Juan en Madrid concentra las inquietudes mientras se han reactivado algunos focos en la zona limítrofe con Toledo.

En la mañana de este lunes, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, revelaba un “moderado optimismo” dentro de un escenario que seguía siendo bastante complejo. Tras la confluencia en uno solo de los distintos incendios originados en la región, dos preocupaciones se sitúan como prioritarias para la dirección de la emergencia. La primera, evitar que el incendio que avanza en Ávila llegue a unirse con el madrileño. Buena parte de los esfuerzos durante este lunes se han concentrado en el entorno de la localidad madrileña de Sanmartín de Valdeiglesias, donde se ha venido viviendo lo que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha definido como "una situación endemoniada". No ha ayudado el viento.

Por otro lado, se busca evitar que las llamas penetren en la Sierra de Guadarrama, lo que multiplicaría la tragedia medioambiental por su valor ecológico y dificultaría aún más la extinción. En ese sentido es una señal alentadora la reapertura del camping de El Escorial, del que cerca de 5.000 personas fueron desalojadas el viernes que han empezado a regresar desde la mañana de este lunes. Pero el fuego pugna por avanzar hacia el norte también por el pantano de San Juan, por el cauce del río Cofio y hacia Valdemaqueda, localidad que se ha sumado hoy al total de 14 evacuadas.

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En esa zona, "un frente muy agresivo", en palabras del delgado del Gobierno, se han empleado también de manera especial los efectivos desplegados con intenso uso de medios aéreos y de maquinaria pesada para tratar de contener el avance. Se busca tratar de aprovechar la “ventana de oportunidad” que se abre el lunes y el martes antes de que este miércoles entre una nueva ola de calor, la cuarta del verano, vuelvan a subir las temperaturas, hasta los 42º C en algunos puntos de España, y bajar la humedad relativa del aire. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, consideraba estas 48 horas como “absolutamente centrales”.

El viento, el otro componente determinante, ha sido menos impetuoso que los pasados jueves y viernes, pero ha estado lejos de ser favorable. De hecho, el cambio de dirección ha contribuido a que se reavive el fuego en otros de los puntos críticos, en Villa del Prado. Se prevé que durante el martes siga siendo flojo.

Con la evacuación de Valdemaqueda son ya 14 los municipios desalojados en Madrid. Otros cuatro permanecen confinados. Según la última actualización del Ministerio del Interior, son 31.865 las personas evacuadas y 19.062 las confinadas. No hay previsión de que puedan regresar, de momento, tal y como confirmaba Martín, no se dan “ni mucho menos” las condiciones de seguridad. Más bien al contrario, no se descarta tener que emitir nuevas instrucciones de confinamiento o evacuación según se mantiene una evaluación continua. De hecho, por la tarde se ha ordenado el confinamiento de otros dos pueblos, Santa María de la Alameda, en la Comunidad de Madrid, y Navas del Rey, en Ávila.

En total, entre las tres provincias bajo el paraguas de la emergencia nacional, Ávila, Toledo y Madrid, más de 90.000 personas están afectadas por restricciones de movilidad. A los 50.000 de Madrid se unen casi 34.000 en Ávila, 25.087 evacuados de 16 municipios y 8.735 confinados en otros cuatro, y 6.200 evacuados en 12 localidades de la provincia de Toledo.

En cuanto a hectáreas quemadas, rebasan de largo las 80.000. En Toledo son unas 2.000; Ayuso ha cifrado en 34.000 las que han ardido en la Comunidad de Madrid, y en Ávila, en el ya considerado mayor incendio de la historia reciente de España, superan las 50.000. En la actualidad la situación es particularmente compleja en el valle del Tiétar, al sur de la Sierra de Gredos. Inquieta que el fuego pueda llegar al Barranco de las Cinco Villas y de allí a la masa forestal de Gredos.

Con ese margen hasta la llegada de la ola de calor el miércoles, hasta 3.000 efectivos están desplegados por las tres provincias, ha informado Marlaska. Como medida preventiva, el Gobierno ha prohibido, además, en las tres las labores de cosecha mediante maquinaria agrícola.

Entretanto, no se ha aplacado el debate político. El ministro del Interior aseguraba en la mañana del lunes que la coordinación entre administraciones está siendo buena, y convocaba a una reunión con todas las comunidades autónomas para abordar el problema de los incendios. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, coincidía en que la coordinación está siendo buena y afirmaba que la Comunidad de Madrid acudirá "a todas las reuniones que sean fructíferas pensando en el bien de todas las personas afectadas".

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Más contundente ha sido su rechazo a la propuesta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado de alcanzar un pacto de Estado contra la emergencia climática. "No es momento de dar soluciones de brocha gorda para eximirse de cualquier responsabilidad", ha zanjado. "He estado mirando en las hemerotecas y veo que desde 2014 el presidente del Gobierno viene hablando de ello. Doce años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver".

Fuente: El Periódico de España