El incendio de Castellón quema ya 6.500 hectáreas, pero se ve posibilidad de estabilizarlo

El incendio declarado este sábado en la Vall d'Uixó ha quemado ya más de 6.500 hectáreas y su perímetro ha crecido hasta los 48 kilómetros, pero desde la dirección de las tareas de extinción, se ve una posibilidad de que pueda quedar estabilizado "lo más pronto posible" en los próximos días.

Así lo han dado a conocer el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y el subinspector jefe del servicio de Bomberos de Castellón y director técnico del Puesto de Mando Avanzado (PMA), Antonio Rodrigo, en declaraciones a los periodistas, tras la reunión del Cecopi que coordina los trabajos de extinción.

Los 16.000 desalojados seguirán sin poder volver a sus casas, al menos, hasta la medianoche del lunes, y se mantiene también el confinamiento de los municipios de Vall d'Uixó, Betxí y Onda, con el fin de garantizar la seguridad de las personas y de dejar libres las vía para que puedan trabajar los servicios de emergencia.

Valderrama ha explicado que el incendio "sigue activo", pero ha destacado la colaboración existente entre administraciones y entre los más de 400 efectivos que están trabajado para atajar este fuego, entre los que hay 25 medios aéreos, que seguirán trabajando este lunes.

Antonio Rodrigo, por su parte, ha precisado que el incendio ya no está fuera de la capacidad de extinción, como a su juicio demuestra que el número de hectáreas quemadas y el perímetro no han crecido demasiado esta tarde, y se ha mostrado optimista con la posibilidad de que el fuego pueda quedar estabilizado "lo antes posible".

El lunes, las condiciones meteorológicas serán muy similares a las de hoy, con viento del oeste de madrugada y brisa de levante a partir de las 11.30 o 12.00 horas, pero el martes "puede ser que tengamos una humedad del 80 %, lo que nos abre una ventana muy buena para tratar de estabilizarlo". ha indicado.

"Es lo que vamos a intentar por todos los medios", ha manifestado el director técnico del PMA, quien ha señalado que durante esta jornada han logrado "reducir bastante el perímetro de la cabeza del incendio" y en principio, "no va mal".

En estos momentos, las labores se centran en la franja de Artana, Eslida y Chóvar; y, a pesar de los cambios de viento previstos, cree que hay "posibilidades de estabilizarlo lo antes posible".

"El fuego está dentro de la capacidad humana de extinción porque a cada momento tenemos más medios. El incendio gana terreno, pero nosotros también", ha asegurado, y ha destacado los 25 medios aéreos con los que cuentan, además de los numerosos medios terrestres y de la buena coordinación entre todos los efectivos y la buena estrategia de ataque al incendio.

Ha dicho no poder garantizar que el lunes esté estabilizado, pero ha insistido en que "hay buena predisposición para estabilizarlo en breve".

El conseller ha destacado asimismo que a largo de la tarde se han tenido que evacuar dos nuevos municipios, Azúebar y Almedíjar, con lo que ya son 16 los municipios desalojados, junto con algunos barrios de Betxí y la Vall d'Uixó, y se ha confinado también la localidad de Onda, debido a la cercanía de las llamas y al humo.

Ha explicado que, a petición de la dirección técnica del operativo, se ha acordado por parte de todos los miembros del Cecopi mantener los desalojos y el confinamiento hasta las 23.59 horas del lunes.

Asimismo, ha indicado que en estos momentos hay 700 personas alojadas en los centros establecidos en otros municipios y ha valorado la concienciación ciudadana al obedecer las órdenes dictadas para evacuar y confinarse.

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Valderrama ha explicado también que a lo largo de la tarde han tenido que desviar algunos medios aéreos para sofocar un incendio declarado en Quart de les Valls, pero ya están de nuevo disponibles.