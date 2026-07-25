Miquel Àngel Aguiló: "La Trobada Orquestral d’Eivissa tiene un punto humano muy importante"

"Trabajar con jóvenes te da mucha energía. Por un lado es agotador, porque te lo tienes que currar mucho; pero, por otro, es muy reconfortante porque es como sembrar semillas. Estoy seguro de que muchos de los conceptos que hemos trabajado les van a hacer mella en el futuro". Esta reflexión la hace Miquel Àngel Aguiló horas antes de que arranque el concierto de clausura de la decimosegunda edición de la Trobada Orquestral Jove Orquestra Simfònica d’Eivissa. La cita es en el auditorio del Centro Sociocultural de Cas Serres, que reabre sus puertas impecable, tras subsanarse los graves desperfectos provocados por las inundaciones del pasado 30 de septiembre, que dejaron el espacio inutilizable durante casi diez meses.

Es la primera vez que el violonchelista, compositor y director mallorquín participa en esta iniciativa pedagógica y artística organizada por el Consell de Ibiza con la colaboración, entre otros, del Patronat Municipal de Música d’Eivissa, el Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera y las escuelas municipales de música de toda la isla. La experiencia, por lo que explica, está siendo muy gratificante.

"Me parece que la Trobada Orquestral d’Eivissa tiene un punto humano muy importante, puesto que ofrece a los jóvenes la oportunidad de encontrarse con gente que comparte sus mismas inquietudes", señala.

Aprendizaje lúdico

En su estreno al frente de la Jove Orquestra Simfònica d’Eivissa, el director mallorquín ha querido innovar y ha llevado a cabo «un sistema de ensayos» donde había cabida para trabajar la música, pero también para el esparcimiento. Lo cuenta mientras muestra una bolsa con pelotas de distintos tamaños y globos. «Cada 45 o 50 minutos hacíamos un descanso en los ensayos y formábamos equipos para llevar a cabo distintos juegos. Además de fomentar la convivencia, la intención era también que se divirtieran con estas dinámicas lúdicas y lo hicieran prescindiendo de los móviles», comenta.

En el concierto participaron alumnos y profesores de la Trobada Orquestral, además de profesionales de refuerzo. |

El pasado viernes, cuenta Aguiló, decidió que los alumnos ensayaran el concierto de clausura sin los cinco profesores ni los once profesionales de refuerzo que sí los acompañarán este sábado en el escenario. El objetivo era que tuvieran la experiencia "de ser solo ellos" ante el público.

Además de practicar parte del repertorio, el director les invitó a tocar sin ninguna partitura y les propuso distintos ejercicios para jugar con los instrumentos.

Repertorio

Aguiló resalta que en estos días de clases ha constatado la evolución de los 36 alumnos de esta duodécima edición, con edades comprendidas entre los once y los 18 años. "Han reaccionado muy bien, son esponjas, lo absorben todo", asegura. El también compositor apunta que ha hecho adaptaciones de las piezas programadas en la actuación de clausura, teniendo en cuenta "los niveles dispares" de los componentes de esta joven orquesta.

El repertorio, "de tono festivo y muy variado", incluye bandas sonoras muy famosas, como la de ‘E.T., el extraterrestre’ y ‘Hook’, ambas de John Williams; y la de ‘La gran aventura de Mortadelo y Filemón’, creada por Rafael Arnau y Mario Gosálvez. "Además de hacer algunos cambios en estas partituras, he variado la tonalidad de las piezas de la ópera ‘Carmen’, de Bizet, y la ‘Pequeña marcha rusa’, de Chaikovski, que era una obra escrita para quinteto de cuerda, la he adaptado para orquesta sinfónica", detalla Aguiló, que también ha incluido en el programa una pieza de su propia cosecha, ‘Vals miniatura’.

Público este domingo en el auditorio del Centro Sociocultural de Cas Serres, que reabrió sus puertas después de casi diez meses fuera de servicio. |

Antes de despedirse para ponerse a trabajar en el ensayo previo al concierto de clausura, Aguiló resalta "todo el trabajo" que hay detrás de la Trobada Orquestral d’Eivissa, que este año ha coordinado por primera vez Elisa Ortiz Corona. Esta gestora y comunicadora cultural recuerda que ella en sus tiempos también participó como alumna en esta iniciativa y que, de hecho, su trabajo de fin de máster "fue un proyecto de mejora de la Trobada Orquestral".

Esta iniciativa, señala, pretende que los jóvenes, "aparte de conocer y convivir con músicos de su edad", aprendan lo que es trabajar en una formación orquestal. Ortiz recuerda que son pocas las opciones que tienen los más jóvenes en Ibiza para entrenarse en este campo: "Solo están la Jove Orquestra Simfònica d’Eivissa y la Jove Orquestra Simfònica Pitiüsa, que dirige Pablo García-Ortiz".

Además de la labor de Aguiló y la suya propia como coordinadora, Ortiz destaca el trabajo que han desarrollado los profesores de cada especialidad: Catalina Sureda (cuerda aguda), Xisco Aguiló (chelos y contrabajos), Joan Rodríguez (viento madera), Catalina Mariano (viento metal) y Carlota Cáceres (percusión).

Que los alumnos han disfrutado de estos días de inmersión en la práctica orquestal, lo confirma uno de ellos, Toni Carrasco, estudiante de trombón y tuba en el Conservatorio de Ibiza y antiguo alumno de la Escuela Municipal de Música de Santa Eulària. "Es la primera vez que toco en una orquesta y la sensación de hacerlo con otros instrumentos es muy bonita", asegura este joven quinceañero. De todas las lecciones que ha extraído de esta semana, se queda con una: "La de haber aprendido a trabajar en equipo".