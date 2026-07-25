Formentera honra a quienes dejan huella sin pretenderlo

Entregas de medallas, homenajes y reconocimientos públicos pueden parecer meros procedimientos administrativos si se hacen con frialdad institucional y carecen de alma y sinceridad. Ese no fue el caso del acto celebrado este viernes en es Jardí de ses Eres, en Sant Francesc de Formentera, durante el cual el Consell Insular de la pitiusa del sur libró las Distinciones Honoríficas de Sant Jaume 2026 a personas y entidades que, con su trayectoria, dedicación y compromiso «han contribuido a construir la Formentera de hoy».

Los galardonados en su lugar de honor sobre el escenario / P.M.V.

La ceremonia, impecablemente presentada y dirigida un año más por el juez de paz de la isla, Andreu Ferrer, transcurrió en un ambiente cercano y emotivo, y ni siquiera el recuerdo de los premiados a título póstumo tiñó el acto de tristeza, sino que reforzó su carácter de homenaje agradecido a unas vidas que dejan huella sin pretenderlo.

La formación Ibiza String Ensemble actuó para los asistentes al acto / P.M.V.

Vídeos y aplausos

Representantes polítcos, los cuerpos de seguridad y el clero entre el público / P.M.V.

Entre el numeroso público que desbordaba el espacio dispuesto bajo una gran carpa había una amplia representación institucional local, autonómica y nacional, así como mandos de la Policía Local, Protección Civil y la Guardia Civil, y autoridades religiosas. Pero sobre todo había familiares y amigos de los premiados, que agradecieron con aplausos los vídeos de presentación de cada uno de los galardones, así como el discurso final del presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas.

El equipo de gobierno de Sa Unió en pleno asistió a la ceremonia / P.M.V.

«Las instituciones pueden impulsar proyectos, aprobar iniciativas y marcar prioridades, pero el verdadero legado de una comunidad lo construyen sus personas». Ese fue el eje del discurso pronunciado por Portas cerca del final del acto, unas palabras que quisieron situar en primer plano la trayectoria discreta de quienes han contribuido durante décadas a mejorar la isla desde ámbitos muy distintos.

El presidente insistió en que ninguno de los premiados había dedicado su vida a buscar reconocimiento público. Señaló que habían trabajado por Formentera desde la educación, la cultura, la solidaridad, los oficios tradicionales o el periodismo porque entendían el servicio a la comunidad como una responsabilidad cotidiana. «Lo han hecho porque aman esta isla y porque entienden que servir a la comunidad, desde la sencillez del día a día, es la mejor manera de dejar huella», subrayó.

El máximo galardón honorífico de la jornada, la Medalla de Oro de Formentera, recayó este año en la Associació Cultural Es Pastorells, coincidiendo con su 50 aniversario, por su labor de conservación y transmisión del patrimonio cultural inmaterial. Lo recogió su presidente, Pep Escandell, quien también fue el encargado de dirigir unas palabras a los asistentes en nombre de todos los premiados.

En cuanto a los Premios Sant Jaume, fueron para Joan Robert Masdeu Mayans, a título póstumo, por su trayectoria en la educación, el deporte y el servicio público, y para la Ferreria Ferreret, que mantiene vivo desde hace más de 130 años uno de los oficios tradicionales de la isla.

Periodismo y solidaridad

El periodista nacido en Barcelona Guillermo Romaní Blancafort fue distinguido, también a título póstumo, como Hijo Adoptivo «por su contribución al periodismo local y a la memoria informativa de Formentera». Sus compañeros de profesión Carmelo Convalia, Pep Martínez y Marta Vázquez recordaron en un vídeo la personalidad irrepetible de Romaní, su profesionalidad intachable y su «predisposición al cabreo» cuando las cosas no iban como debían ir.

Seguidamente, Maria Costa Costa, Maria de Can Celestino, recibió el título de Hija Predilecta «por una vida dedicada a la solidaridad y al voluntariado». Un reconocimiento que la agraciada aseguró en su discurso que «no merecía», pero que lo recibía en nombre de todas las personas que trabajan para ayudar a los desfavorecidos en organizaciones como Manos Unidas o Formenterers Solidaris. Costa aprovechó para dar un toque de atención y recordar que «en Formentera hay gente que necesita ayuda, aunque no se vea porque no lo dicen o no lo demuestran».

En su parlamento institucional, Portas recordó especialmente a Masdeu y Romaní. «Uno dedicó su vida a educar y el otro a informar. Los dos continúan formando parte de la historia de Formentera», señaló. También tuvo palabras para Maria Verdera Ferrer, Maria de Can Manolo, galardonada en 2025 y fallecida recientemente, y defendió que estos reconocimientos permiten «decir en vida aquello que a menudo dejamos para más adelante: gracias».

Calor y abanicos

El persistente calor que sofoca día y noche a la pitiusa del sur desde hace demasiadas semanas marcó una ceremonia en la que los asistentes recurrieron a abanicos y a las botellas de agua fresca repartidas por la organización para intentar refrescarse, misión prácticamente imposible especialmente para los hombres enfundados en sus trajes de chaqueta y para las mujeres de Es Pastorells ataviadas con la vestimenta tradicional, que no destaca precisamente por lo liviano de su diseño.

Portas cerró su intervención recordando que los cargos públicos son temporales, mientras que el compromiso verdadero con una tierra permanece. «El patrimonio más valioso que tiene Formentera no es solo nuestro paisaje, sino la fortaleza de su gente», afirmó antes de dirigirse directamente a los premiados: «Nosotros os entregamos una distinción, pero en realidad sois vosotros quienes hacéis un regalo a todos los formenterenses: nos recordáis cuál es la mejor versión de nuestra isla».

Asistieron al acto, entre otros, la vicepresidenta segunda del Govern, Antònia Maria Estarellas; la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez; el diputado del PP por Balears José Vicente Marí Bosó, la diputada del PSOE Milena Herrera García, la senadora por Ibiza y Formentera, Neus Massanet, y la directora insular del Estado en las Pitiusas, Raquel Guasch.

Ibiza String Ensemble puso el broche musical a una jornada que puso énfasis en las personas que diseñan la memoria colectiva.