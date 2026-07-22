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Nayara Malnero protagoniza la jornada Acompañando Familias

La psicóloga ofrecerá respuestas y claves para la educación afectivo y sexual de los niños y adolescentes desde el respeto y la confianza

Nayara Malnero estará en el Club Diario de Ibiza el jueves 13 de agosto.

Nayara Malnero estará en el Club Diario de Ibiza el jueves 13 de agosto. / Víctor Espadas

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Susana Asenjo

Susana Asenjo

Ibiza

Nayara Malnero, psicóloga y sexóloga clínica, protagoniza la VI edición de la Jornada Acompañando Familias. En su charla, ‘Cuerpo, límites y confianza: educar a niños y adolescentes’ la especialista ofrecerá respuestas para la educación afectivo y sexual de los niños y ofrecerá claves para una formación completa, respetuosa y adaptada a cada edad. Hablará también de temas como la prevención del abuso sexual.

La jornada se celebrará el jueves 13 de agosto a las 19 horas en el Club Diario de Ibiza pero se recomienda llegar sobre las 18,30 horas. La charla comenzará con Manuela López Serra, psicóloga y psicoterapeuta que presentará a Nayara Malnero. Al final de su intervención, habrá un espacio para resolver las dudas de los asistentes y por supuesto, para la firma de libros de Nayara Malnero.

Adquirir entrada en Diario de Ibiza

Para asistir a la jornada, es indispensable adquirir la entrada a precio reducido en Diario de Ibiza. En esta ocasión, las 60 primeras entradas que se compren tendrán como regalo una invitación a Bibo Park, el parque botánico más innovador de Europa. De esta manera, por 10 euros (5 euros para suscriptores de Diario de Ibiza) podrás conseguir una entrada para la VI Jornada Acompañando Familias y una entrada Bibo Park. Las entradas ya están a la venta en Diario de Ibiza, Avda. de la Paz s/n de 9 a 13.30 horas.

Actividades para los niños durante la charla

Para que los padres puedan atender tranquilamente y sin preocupaciones la charla, los niños mayores de tres años pueden disfrutar de una divertida tarde gracias a los juegos y actividades que organizarán las monitoras de Sueños de Ibiza. Juegos gigantes, juegos tradicionales, pinturas o pintacaras son solo algunas de las sorpresas que está preparando Sueños de Ibiza en los jardines de Diario de Ibiza.

Noticias relacionadas y más

La jornada, organizada por el Club Diario de Ibiza, cuenta con el patrocinio de Eivikids Corrillos, Bibo Park y la Clínica Dr. Rull y la colaboración de Barco de Papel, Sandra Muñiz y Sueños de Ibiza.

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