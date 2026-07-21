Mil hectáreas afectadas
Evacúan un pueblo por el incendio de Teruel
EP
El 112 Aragón ha enviado en la medianoche de este martes un mensaje 'ES Alert' para evacuar el municipio turolense de Molinos a consencuencia del incendio forestal de Ejulve, cuya superficie afectada asciende a mil hectáreas en las primeras estimaciones.
Los vecinos han sido trasladados al pabellón polideprtivo de Alcorisa, según han informado fuentes del Gobierno regional.
El incendio se encuentra en una situación operativa 2 nivel 2 y el puesto avanzando de mando (PMA) está camino a la población de Ejulve.
La Unidad Militar de Emergencias (UME) fue activada ante el avance, desde el lunes, de las llamas, que también han obligado a desalojar tres masías de la zona. En concreto, se han movilizado las unidades del Cuarto Batallón de Intervención, que ya han partido de la Base Aérea de Zaragoza.
En las labores de extinción participan cuatro medios aéreos, tres brigadas helitransportadas, seis brigadas terrestres, siete autobombas y un bulldozer, además de recursos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Está previsto que un avión bombardero trabaje plenamente durante la jornada del martes, junto con dos aviones de carga en tierra que también estarán completamente activos.
El fuego afecta a la Sierra de Majalinos, en una zona que ya resultó quemada por el incendio forestal del 22 de julio de 2009 en el término municipal de Aliaga y que se extendió posteriormente hasta Ejulve.
El incendio permanece activo y, por el momento, se estima una superficie de aproximadamente mil hectáreas. Como consecuencia del incendio, permanece cortada la carretera A-1702 entre los puntos kilométricos 10 y 27.
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