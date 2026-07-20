Sorteos
Resultados de la Primitiva del lunes 20 de julio de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 20 de julio de 2026, ha estado formada por los números 07, 11, 14, 22, 41 y 44. El número complementario es el 2 y el reintegro, el 5. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo sábado.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 3256616, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Sector del chárter de Ibiza: 'Si la última temporada fue regular, esta es directamente mala
- Belén Álvite, directora del Cepca Ibiza: "Las interacciones con otros seres humanos en las redes sociales son como ir a un supermercado y decidir si te compras unas galletas con gluten o sin gluten"
- Veterinarios de Ibiza avisan sobre los peligros de la ola de calor en las mascotas: 'No es solo el golpe de calor, sino lo que viene después
- Una furgoneta cae al mar mientras descargaba una moto de agua en Ibiza
- Dónde ver la final del Mundial entre España y Argentina en Ibiza
- Emergencia médica en el aire: un pasajero pierde la consciencia en un vuelo entre Ibiza y Alicante
- El mercadillo de Sant Jordi resiste al calor del verano: 'Nuestra temporada es de octubre a mayo
- Bodas de lujo en Ibiza, un sector afectado por la lucha contra las fiestas ilegales: 'No tenemos un marco legal que nos permita trabajar con seguridad