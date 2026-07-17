Ibiza20 reunirá a grandes expertos de comunicación, la creatividad y la cultura digital

El 22 de octubre, el Club Diario de Ibiza acogerá la primera edición de Ibiza20. Después de catorce ediciones celebradas en Formentera, el encuentro evoluciona y da un paso adelante con el nacimiento de Ibiza20, una nueva etapa que mantiene la esencia de Formentera20 y amplía su alcance con la voluntad de consolidarse como uno de los grandes espacios de encuentro para la comunicación, la creatividad y la cultura digital.

Rosa Castells, periodista, creadora y directora de Ibiza20, destaca que «Ibiza20 representa la evolución natural de Formentera20. Queremos seguir reuniendo a personas curiosas, generar conversaciones relevantes y construir una comunidad capaz de inspirar nuevas ideas y oportunidades.»

Castells también agradece el respaldo recibido desde el inicio del proyecto: «Quiero dar las gracias al Diario de Ibiza por convertirse en nuestro media partner; a CaixaBank, por seguir apostando por este proyecto tras tantos años de apoyo a Formentera20; al Ayuntamiento de Ibiza por su implicación y, especialmente, al empresariado de la isla, que creyó en esta propuesta desde el primer minuto. Su confianza nos anima a seguir construyendo un encuentro con vocación de continuidad».

Ibiza 20, en el Club Diario de Ibiza

La primera edición tendrá lugar el jueves 22 de octubre en el Club Diario de Ibiza, donde directivos, emprendedores, creativos, empresas e instituciones compartirán una jornada de inspiración, conocimiento y conversación en un formato cercano que siempre ha caracterizado al proyecto.

Entre los participantes confirmados figuran profesionales de compañías como Google, Canva, Bizum, CaixaBank y LLYC, junto a otros nombres que la organización desvelará próximamente.

Ibiza20 quiere convertirse en un espacio donde compartir conocimiento, generar conversación y crear conexiones entre personas con inquietudes comunes. Un encuentro pensado para quienes desean comprender cómo evoluciona la comunicación, la creatividad y la cultura digital, de la mano de algunos de sus protagonistas.

Tras la jornada del jueves, Ibiza20 celebrará una fiesta de networking que reunirá a ponentes, asistentes, patrocinadores, colaboradores e invitados. La experiencia continuará el viernes 23 de octubre con actividades de networking. Durante las próximas semanas se incorporarán nuevos ponentes, colaboradores y experiencias que completarán el programa.