Calor, abanicos y devoción marinera en el puerto de la Savina, en Formentera

Tener y usar un abanico se convirtieron durante la tarde de este jueves en dos acciones de vital necesidad para soportar el tórrido bochorno que no dio tregua durante la celebración de la tradicional misa de campaña dedicada a la Virgen del Carmen, que tuvo como escenario un año más los soportales de la Casa del Mar, en el puerto de la Savina.

La familia del patrón del 'Punta de Ponent' encabezó la procesión / P.M.V.

Era la primera vez que el nuevo párroco de Formentera, Florentino Copete, se encargaba de esta eucaristía, y quiso dirigir unas palabras de recuerdo a todas las personas que fallecen en el mar, incluidas aquellas que se embarcan «quizás buscando una vida mejor», en clara referencia a los migrantes que recorren la ruta entre Argelia y Europa.

Guardia Civil y Cruz Roja se ocuparon de poner orden en la procesión marítima / P.M.V.

A la misa en honor de la patrona de la gente del mar asistieron, además de numerosos fieles y algunos turistas que pasaban por la zona, varios miembros del equipo de gobierno del Consell Insular, representantes de los partidos políticos de la oposición, de la Guardia Civil y de la Policía Local de la isla.

Música tradicional

Varios miembros de las colles de ball pagès Es Xacoters y Es Pastorells aportaron el toque musical tradicional a la celebración, junto a las mujeres y los niños de la coral de la iglesia de Sant Ferran, que interpretaron varias canciones con gran sentimiento.

Numerosos fieles asistieron a la misa en los soportales de la Casa del Mar / P.M.V.

Terminada la eucaristía, una rápida procesión a pie, encabezada por la familia al completo del patrón del ‘Punta de Ponent’, recorrió el paseo de la Marina hasta el muelle pesquero. Allí esperaba un nutrido grupo de personas para embarcar a bordo de los dos pesqueros de la Cofradía de Pescadores de la isla: el mencionado ‘Punta de Ponent’, que este año tenía el honor de transportar a la Virgen y al párroco, y ‘La Punta Gavina’.

Orden en la procesión marítima

Debido a la mala experiencia de años anteriores, cuando la masiva afluencia de embarcaciones participantes complicó el desarrollo de la procesión marinera y puso en evidencia la falta de respeto a las medidas mínimas de seguridad, en esta edición una neumática del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) y otra de Cruz Roja Española se encargaron de mantener el orden durante el recorrido náutico.

El ‘Punta de Ponent’ salió a las 19.30 horas del puerto de la Savina y puso rumbo hacia Punta Pedrera. Allí se detuvo para que las embarcaciones que lo desearan pudieran acercarse y recibir la bendición del sacerdote, que las rociaba con agua bendita desde el pesquero que transportaba también la imagen de la Virgen.

El párroco de Formentera bendecía a las embarcaciones que se aproximaban al pesquero / Javi Parejo

Siguiendo la tradición, se depositó en el mar una corona de flores en recuerdo de los marineros y pescadores fallecidos, especialmente de quienes perdieron la vida en el mar.

Una hora después, y sin mayores incidencias, los pesqueros regresaron a puerto. Las colles de ball pagès actuaron entonces para todos los presentes frente al escenario preparado para el plato fuerte de la jornada festiva: una noche de conciertos sucesivos que comenzó pasadas las 22 horas y continuó hasta bien entrada la noche, con un público entregado que agradeció la ligera bajada de la temperatura tras la puesta de sol.

La Orquesta Punts Suspensius y los DJs Marcos C y Lluís hicieron olvidar a grandes y pequeños que al día siguiente había que trabajar o ir a la escuela de verano con unas cuidadas actuaciones que contaron con el puerto de la Savina como telón de fondo.

El Carmen en es Pujols

Las celebraciones que honran a la Virgen del Carmen se trasladan este fin de semana a la localidad de es Pujols. Así, el viernes 17 de julio, la avenida Miramar, junto al inicio del paseo marítimo, acogerá a partir de las 23 horas el espectáculo Tussy Show, con las actuaciones de Federico Chimirri y Alex Abril.

El sábado 18, la plaza de Europa concentrará la programación familiar y festiva que comienza a las 18.30 horas con animación infantil y familiar a cargo de Lidia y continuará, a partir de las 19.30 horas, con una Mini Flower donde habrá música, maquillaje temático y tatuajes.

La jornada seguirá a las 22 horas con la Nit Flower, amenizada por los DJs Javi Box, Padjesa y Pharma.

Deporte y procesión

Los actos concluirán el domingo 19 de julio. A las 9 de la mañana se disputarán en la avenida Miramar la XII Milla Urbana des Pujols y una prueba de cinco kilómetros.

Por la tarde, a las 18.30 horas, la procesión de la Mare de Déu del Carme partirá desde el Hotel Levante hasta la plaza de Europa, donde se celebrará una misa en su honor. A continuación tendrá lugar la tradicional procesión marinera que partirá desde los embarcaderos de es Pujols y, al finalizar, habrá baile también en la plaza de Europa.

Con los actos celebrados en la Savina y la programación que continuará este fin de semana en es Pujols, Formentera vuelve a mostrar hasta qué punto la festividad del Carmen forma parte de su identidad marinera.