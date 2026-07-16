Sorteos
Resultados de la Primitiva del jueves 16 de julio de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este jueves 16 de julio de 2026, ha estado formada por los números 1, 6, 11, 27, 31 y 38. El número complementario es el 41 y el reintegro, el 0. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo sábado.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 6168299, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Inmovilizado por motivos de seguridad en el puerto de Ibiza el barco que tiene que iniciar el traslado de la basura a Mallorca
- Cazado en el aeropuerto de Ibiza un viajero de 71 años con 1.900 cajetillas de contrabando
- Vuelve un 'punto de referencia emblemático' en Ibiza con la inauguración del nuevo reloj de Vara de Rey
- El fuego reabre la herida en una zona protegida de Ibiza: 'Todo el mundo lo sabe y nunca arreglan nada
- Rajan con una botella rota a un hombre en el paseo marítimo de Sant Antoni
- Sant Antoni se tiñe de rojo con la Selección Española
- Comte estrena 'nuevo' aparcamiento: 'No encuentras un 'parking' así en ninguna otra cala
- María José Guerrero, delegada de la Aemet: 'Llegar a los 40 grados en Ibiza no es muy normal