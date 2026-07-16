Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Traslado de residuos a MallorcaVuelve el reloj de Vara de ReyPleno del Consell de IbizaVertidos en Cala de Bou
instagramlinkedin

COMUNIDAD DE MADRID

Un incendio forestal provoca desalojos y confinamientos en la Sierra de Madrid, corta la A-1 y obliga al envío de un ES-Alert

El fuego en la zona de Buitrago de Lozoya y Pinar de Cinco villas obliga a elevar al nivel 2 del Infoma, donde trabajan 28 medios terrestres y 9 helicópteros

Un incendio forestal en Madrid alcanza el nivel 1 de riesgo.

Un incendio forestal en Madrid alcanza el nivel 1 de riesgo.

112 Comunidad de Madrid

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marina Armas

Madrid

Un incendio forestal declarado este jueves en las proximidades de Lozoyuela, ha obligado a desalojar vecinos en Buitrago de Lozoya y pedanías de Cinco Villas y Manjirón, ambas en el municipio de Puentes Viejas, y a ordenar el confinamiento en las poblaciones de alrededor. Además ha obligado a cortar la autovía A-1 en sentido Burgos en la salida 69. También se ha visto cortada la M126 en el km 0 y la M135 en el km 5. La Dirección General de Tráfico ha pedido a los conductores que extremen la precaución al circular por la zona.

Esto ha provocado el envío de ES-Alert a los vecinos de la zona: "Debido a la evolución del incendio en las proximidades de Buitrago de Lozoya y pedanías de Cinco Villas y Manjirón (Puentes Viejas), permanezca confinado en su vivienda hasta nuevo aviso. Mantenga puertas y ventanas cerradas y evite salir al exterior. Siga toda la información actualizada en medios de comunicación y redes sociales oficiales. Por favor, solo llame al 112 en caso de emergencia".

Por ello, la Comunidad de Madrid ha elevado la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales (INFOMA 2026) ante la evolución del fuego, declarado en este municipio de la Sierra Norte.

En las tareas de extinción trabajan 28 dotaciones terrestres y nueve medios aéreos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y de los Bomberos Forestales regionales. En los trabajos participan también los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, que colaboran con los equipos de emergencia desplegados para tratar de frenar el avance de las llamas.

Por el momento, las autoridades no han informado de la superficie afectada, el posible origen del incendio ni de la existencia de personas o viviendas amenazadas. Tampoco se ha comunicado que haya sido necesario realizar evacuaciones.

Mientras, los vecinos de localidades proximas como Buitrago, Gascones, Mangiron, Rascafría, Torremocha del Jarama, Torrelaguna o La Serna del Monte denuncian cortes de suministro eléctrico.

Noticias relacionadas

La activación se produce en plena época de peligro alto de incendios forestales, que en la Comunidad de Madrid se extiende desde el 15 de junio hasta el 30 de septiembre. El Plan INFOMA permanece operativo durante todo el año, aunque en este periodo se refuerzan las labores de vigilancia y extinción.

Fuente: El Periódico de España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Inmovilizado por motivos de seguridad en el puerto de Ibiza el barco que tiene que iniciar el traslado de la basura a Mallorca
  2. Cazado en el aeropuerto de Ibiza un viajero de 71 años con 1.900 cajetillas de contrabando
  3. Vuelve un 'punto de referencia emblemático' en Ibiza con la inauguración del nuevo reloj de Vara de Rey
  4. El fuego reabre la herida en una zona protegida de Ibiza: 'Todo el mundo lo sabe y nunca arreglan nada
  5. Sant Antoni se tiñe de rojo con la Selección Española
  6. Comte estrena 'nuevo' aparcamiento: 'No encuentras un 'parking' así en ninguna otra cala
  7. María José Guerrero, delegada de la Aemet: 'Llegar a los 40 grados en Ibiza no es muy normal
  8. Desmantelan otra fiesta ilegal en Ibiza: 150 asistentes, drogas variadas y entradas a 200 euros con barra libre

Miguel Ángel Romero, secretario general de Servicios públicos de la UGT: "En Ibiza hay administrativos del Estado que cobran sólo cien euros más que el salario mínimo"

Miguel Ángel Romero, secretario general de Servicios públicos de la UGT: "En Ibiza hay administrativos del Estado que cobran sólo cien euros más que el salario mínimo"

Talento para la medular de la UD Ibiza con el fichaje de Pedro Ortiz

Talento para la medular de la UD Ibiza con el fichaje de Pedro Ortiz

Luz verde a la contratación de la obra del nuevo centro de salud de Formentera

Luz verde a la contratación de la obra del nuevo centro de salud de Formentera

Ibiza lidera el aumento de la violencia contra los sanitarios: "Convivimos con insultos y agresiones"

Ibiza lidera el aumento de la violencia contra los sanitarios: "Convivimos con insultos y agresiones"

El plus de insularidad de hasta 500 euros mensuales beneficiará a 3.650 trabajadores públicos de Ibiza

El plus de insularidad de hasta 500 euros mensuales beneficiará a 3.650 trabajadores públicos de Ibiza

La ceremonia de beatificación de los veinte sacerdotes asesinados en la Guerra Civil en Ibiza ya tiene fecha

La ceremonia de beatificación de los veinte sacerdotes asesinados en la Guerra Civil en Ibiza ya tiene fecha

La concentración de los sanitarios en el centro de salud de Sant Antoni, en imágenes

La concentración de los sanitarios en el centro de salud de Sant Antoni, en imágenes

La tradicional festividad de la Virgen del Carmen se celebrará en Sant Antoni con misa, procesión y 'ball pagès'

La tradicional festividad de la Virgen del Carmen se celebrará en Sant Antoni con misa, procesión y 'ball pagès'
Tracking Pixel Contents