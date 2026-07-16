Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Traslado de residuos a MallorcaVuelve el reloj de Vara de ReyPleno del Consell de IbizaVertidos en Cala de Bou
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja trece fallecidos

La cifra de desaparecidos aumenta a 26, de los que solo son oficiales diez denuncias

Impresionantes vistas aéreas del durante y el después del incendio de Los Gallardos

Impresionantes vistas aéreas del durante y el después del incendio de Los Gallardos

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / P. Constantino

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja, por el momento, trece fallecidos y 26 personas sin localizar. La superficie afectada se eleva a 7.000 hectáreas. Las batidas finalizaron sin encontrar más víctimas.

Siga aquí la evolución del fuego en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Inmovilizado por motivos de seguridad en el puerto de Ibiza el barco que tiene que iniciar el traslado de la basura a Mallorca
  2. Cazado en el aeropuerto de Ibiza un viajero de 71 años con 1.900 cajetillas de contrabando
  3. El fuego reabre la herida en una zona protegida de Ibiza: 'Todo el mundo lo sabe y nunca arreglan nada
  4. Sant Antoni se tiñe de rojo con la Selección Española
  5. Comte estrena 'nuevo' aparcamiento: 'No encuentras un 'parking' así en ninguna otra cala
  6. María José Guerrero, delegada de la Aemet: 'Llegar a los 40 grados en Ibiza no es muy normal
  7. Desmantelan otra fiesta ilegal en Ibiza: 150 asistentes, drogas variadas y entradas a 200 euros con barra libre
  8. Alerta amarilla por altas temperaturas en Ibiza y Formentera: ¿hasta cuándo se mantiene el aviso?

Argentinos celebran en Ibiza la clasificación a la final de Mundial, donde su selección enfrentará a España

Argentinos celebran en Ibiza la clasificación a la final de Mundial, donde su selección enfrentará a España

Uber presenta una oferta para comprar Glovo y convertirse en el gran repartidor de España

Uber presenta una oferta para comprar Glovo y convertirse en el gran repartidor de España

Argentinos celebran en Ibiza la clasificación a la final de Mundial, donde se enfrentarán a España

El tiempo en Santa EulÃ ria des Riu: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en Santa EulÃ ria des Riu: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en Sant Josep de sa Talaia: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en Sant Josep de sa Talaia: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en Sant Joan de Labritja: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en Sant Joan de Labritja: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en Sant Antoni de Portmany: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en Sant Antoni de Portmany: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

Los veterinarios coinciden: masticar todos los días ayuda a reducir el estrés y mejora la salud de los perros

Tracking Pixel Contents