La princesa Leonor pide proteger y acompañar el "talento joven" y el Rey reivindica la necesidad de "progresar juntos"

La entrega de los Premios Princesa de Girona ha regresado, por segundo año consecutivo, en el Gran Teatre del Liceu. La ceremonia, a la que han asistido más de 2.000 personas, ha servido para entrelazar seis historias de éxito que empezaron desde lejos y que simbolizan "movimiento compartido" y un "talento joven" que no es innato sino que está en todas partes, solo necesita "un impulso" para activarse y abrirse camino en "un camino de esfuerzo y acompañamiento".

Este ha sido el hilo conductor de un espectáculo que ha abierto la compañía de danza contemporánea Silvia Batet, en un número fascinante, y que ha cerrado una actuación musical de Soleá Morente y Luz Casal. La Princesa Leonor, durante su discurso, en el que ha alternado catalán, ha asegurado que los premiados son sus 'influencers' preferidos. "Sin ser glamurosos ni medir su valor por los logros que suben a sus redes, me inspiran y me influyen", ha resumido.

"Me refiero a quienes entrenan bacterias, se enamoran de problemas con la intención de solucionarlos, descubren exoplanetas, acompañan sus locuras con rigor y normalizan la amabilidad", ha añadido. Estos influencers, "inteligentes naturales" que usan la IA pero "con cabeza y corazón", son un ejemplo del talento joven, una virtud a la que, según la Princesa, hay que dar el "acompañamiento exacto", "justo cuando es necesario".

El Rey ha asegurado que el proceso de "esfuerzo y formación" de los premiados ofrece "una certeza": "Progresar juntos es la única cosa que tiene sentido y es una responsabilidad". Además, antes de terminar, ha hecho una mención a "ese otro grupo de jóvenes de gran talento que nos representa", la Selección española de fútbol, que se enfrenta a Francia esta noche y de la que el Rey espera recibir una "alegría".

Proyectos inspiradores

Durante el acto, conducido por la periodista Cristina Pampín, los premiados de años anteriores han entregado los galardones a los de este año. Los seis premiados son el emprendedor social Hatim Azahri, la empresaria Mercedes Bidart, la empresaria Patricia Aymà, a cineasta Gemma Blasco, el científico Rafael Luque y el científico José Eduardo Méndez. Azahri, ha recordado las palabras simples, pero "inspiradoras", de una profesora: "Hatim, eres muy inteligente". "Si te inspira, puedes desplegar todo tu potencial", ha zanjado el fundador de una entidad que ha transformado el espacio público del Poble-sec y que ha creado un gimnasio gratuito y un centro de atención psicológica para los jóvenes del barrio.

Méndez ha destacaod que el "talento joven" solo florece cuando hay una sociedad que lo busca y lo apoya, mientras que Luque ha recordado el mágico momento de la inauguración de la torre de Jesucristo de la Sagrada Família para relatar cómo fue el descubrimiento de su primer planeta. Blasco, autora de la película 'Furia', ha contado que no se sentía representada hasta que vio los trabajos de varias directoras. "Creo que el mundo en el que vivimos es el relato que nos contamos sobre él, solo cuando el privilegio de contar ese relato este repartido de forma más horizontal, conseguiremos una representación más fiel de nuestras realidades", ha defendido.

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La entrega de premios se ha interrumpido durante unos minutos para dejar lugar a un diálogo entre el compositor Andrés Salado, anterior premiado, y las artistas Luz Casal y Soleá Morente. "El talento no siempre nace de por sí, a veces hay una chispa que lo enciende", ha señalado Morente. Casal ha rememorado sus inicios como cantante: "Tuve una especie de iluminación en Avilés y convencí a mi madre de que me tenía que apuntar a baile, al conservatorio y a todo lo que fuese necesario; tuve claro que la formación era muy importante". Ambas han coincidido en la idea de que el talento no es "algo individual" sino "colectivo". El acto ha estado presidido por los Reyes, la Princesa, la Infanta Sofía, la ministra y vicepresidenta tercera Sara Aagesen y el president Salvador Illa.