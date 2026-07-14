Los Premios Princesa de Girona 2026 reconocen seis proyectos como ejemplos del talento joven

Los seis científicos, artistas y emprendedores galardonados con los Premios Princesa de Girona 2026 han agradecido la posibilidad de poder "inspirar" a otros jóvenes. "Se trata de un privilegio y una gran responsabilidad que nos puede convertir en referentes", han coincidido varios de los premiados, que este martes recibirán el galardón en el Gran Teatre del Liceu, en un acto presidido por los Reyes, la Princesa de Asturias y de Girona y la Infanta Sofía.

La cineasta Gemma Blasco, el emprendedor social Hatim Azahri, la empresaria Patricia Aymà, el científico Rafael Luque, la empresaria Mercedes Bidart y el científico José Eduardo Méndez han aconsejado a los jóvenes que sigan sus sueños. "Hay un mundo mejor y está en sus manos hacerlo", ha asegurado Hatim Azahri, un vecino de Barcelona de origen marroquí que llegó a España con dos años y que fundó la asociación juvenil Units pel Poble-sec.

Azahri ha recordado cómo fue sancionado por la policía por entrar sin permiso en el patio de una escuela para jugar a fútbol sala con los amigos. "No todo el mundo puede pagarse un club deportivo y me di cuenta de que no teníamos acceso al servicio de dinamización juvenil, de que muchos amigos se encontraban en situación de vulnerabilidad y me indigné", ha explicado. "Pero empezamos a buscar recursos y creamos esta asociación para transformar el espacio público, con pistas de baloncesto, e impulsamos el gimnasio popular del barrio: gratuito y accesible", ha recordado.

Nebulosas y exoplanetas

"El talento está en ustedes, solo hay que acompañar", ha reivindicado el astrofísico mexicano José Eduardo Méndez Delgado. Méndez Delgado ha contado que su pasión le llevó a estudiar las nebulosas, lo que le llevó a la conclusión de que el universo es "más rico" de lo que se creía. "Los medios están ahí, simplemente hay que acompañarlos, debemos tener la aspiración de querer algo mejor para los que vienen", ha afirmado.

El otro científico que ha sido galardonado es el cordobés Rafel Luque, que empezó a observar el cielo a los 12 años. "Quedé maravillado el día que logré ver los anillos de saturno a través de un telescopio y desde entonces, con un amigo, nos dedicamos a buscar los cielos más oscuros de Andalucía", ha rememorado. Luego, estudió en el extranjero y acabó identificando exoplanetas fuera del sistema solar. "Creo que España puede ser un referente en el campo de los exoplanetas, además es importante tener astrónomos referentes que sean personas vivas y actuales", ha defendido.

Empresas jóvenes

El premio CreaEmpresa, recibido por la barcelonesa Patrica Aymà, también tiene su origen en la ciencia. "Nací con los bronquios inmaduros y digamos que no tenía mucho amor por las bacterias, pero ahora me he convertido en una entrenadora de bacterias que usa la biotecnología para crear bioplásticos compostables", ha detallado. Su empresa se dedica a producir este material que se comporta igual que el plástico que procede del petróleo pero que "entiende" a la naturaleza. "Es urgente revertir el impacto de los microplásticos", ha avisado Aymà.

Mercedes Bidart, premio Princesa de Girona Internacional-CreaEmpresa, es cofundadora de Quipu, una fintech que desarrolla infraestructura crediticia para impulsar micronegocios de la economía informal en América Latina. "Si las personas que trabajan en la economía informal no tienen historial crediticio ni un trabajo formal, no pueden ser evaluados y, por lo tanto, no tienen acceso al crédito; su única posibilidad es un prestamista, una opción violenta y cara", ha lamentado.

La directora y guionista de cine Gemma Blasco, premiada en el campo del arte, ha subrayado lo que hizo con su película, 'Furia'. "A partir de una experiencia personal, aposté por un cine valiente que cambia la manera en cómo miramos la realidad", ha afirmado. Blasco considera que importa cómo se cuenta la realidad y ha agradecido la dosis de "gasolina" que significa un premio como este en un mundo como el del cine. Blasco ha advertido de que la meritocracia no lo es todo. "El talento está en todas partes pero no siempre todo sale cómo uno quiere, yo suspendí matemáticas y no tengo carrera", ha reivindicado.

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La gala de este año, presentada por la periodista Cristina Pampín, estará presidida por los Reyes y la Princesa Leonor y tendrá lugar en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Durante la ceremonia, que seguirán de forma presencial 2.000 personas, habrá actuaciones de la compañía de danza contemporánea Silvia Batet y también un diálogo entre Luz Casal y dos anteriores premiados, Soleá Morente y Andrés Salado. Además de la gala, a lo largo de la mañana de este martes, se celebrará la tercera edición del Foro de Talento Joven en Esade y el miércoles, los premiados y los Reyes visitarán las ruinas de Empúries.