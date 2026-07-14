Campaña de julio
PAMPLONA
Dos heridos por asta de toro en el último encierro de los Sanfermines 2026
Los Jandilla han protagonizado un último encierro con dos cornadas graves y dos contusiones de diversa consideración
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Pamplona
Dos corredores han sufrido heridas por asta de toro en el último encierro de los Sanfermines 2026 que ha resultado muy peligroso.
Según el primer parte médico facilitado por Cruz Roja desde el recorrido una vez finalizada la carrera de los Jandilla, cuatro personas han sido trasladadas al hospital.
La primera herida por asta se ha producido a la altura del Ayuntamiento y la segunda, en el tórax, en el tramo de Telefónica. Ambos corredores han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra.
Además, otro corredor ha sufrido una contusión craneal en el Ayuntamiento, y en la calle Estafeta se ha atendido a un cuarto con una contusión con deformidad en la pierna.
- Estamos equivocados si pensamos que hay que regar mucho': expertos de Ibiza advierten sobre los efectos del calor en las plantas
- Al estar a mitad de precio, se llevan más cajas': Toni Serra, comerciante de Santa Gertrudis, revela cuál es el producto que los extranjeros compran en grandes cantidades
- Incendio en una casa okupada en ses Feixes de Talamanca de Ibiza
- Santa Gertrudis vive sus meses más flojos de la temporada a la espera de las lluvias
- Tuve que comprar una vivienda para que una trabajadora no se quedara sin casa': Catalina Roig, propietaria de un bar en Santa Gertrudis
- Distribuidoras de hielo de Ibiza: 'Hemos subido los precios hasta un 10-12%, en una semana la electricidad subió un 37% y los plásticos un 47%
- La siesta de Lila Moss en el techo de una caseta varadero en Ibiza
- La gente prefiere ir a la playa': encargado del Bar Costa sobre la temporada