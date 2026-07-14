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En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja trece fallecidos
La cifra de desaparecidos aumenta a 26, de los que solo son oficiales diez denuncias
O. González / P. Constantino
El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja, por el momento, trece fallecidos y 26 personas sin localizar. La superficie afectada se eleva a 7.000 hectáreas. Las batidas finalizaron sin encontrar más víctimas.
Siga aquí la evolución del fuego en directo.
Fuente: El Periódico
El ministro de Exteriores de Bélgica lamenta la muerte de tres ciudadanos belgas en el incendio de Los Gallardos
El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, ha lamentado "con gran tristeza" la muerte de tres ciudadanos belgas en el incendio de Los Gallardos (Almería) que ha acabado con la vida de trece personas, y ha asegurado que sus "pensamientos" están también "con España".
"Detrás de esta noticia se esconden tres vidas, así como familias y amigos que pierden hoy a un ser querido. Les expreso mis más sinceras y profundas condolencias", ha afirmado en declaraciones a Europa Press, y ha recordado que los servicios consulares de Bélgica están prestando apoyo a las familias afectadas y acompañamiento en "todos los trámites a los que deben enfrentarse a partir de ahora".
También ha destacado a la labor de los bomberos y los "miembros de los servicios de emergencias" que "siguen arriesgando sus vidas en sus intervenciones".
El incendio de Los Gallardos está "controlado" y nueve víctimas ya identificadas
El incendio de Los Gallardos (Almería), el más grave de los que permanecían activos en España, ha sido "técnicamente controlado" durante la tarde de este lunes, según ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y nueve de las víctimas ya están identificadas.
El balance total de identidades confirmadas judicialmente se compone de cuatro hombres y cinco mujeres, de los cuales ocho son de origen extranjero y uno tiene nacionalidad española, todos ellos mayores de edad.
Este fuego mortal, que se ha llevado la vida de trece personas y ha arrasado 7.000 hectáreas en el Levante almeriense, ha recibido durante la tarde de este lunes la visita del presidente andaluz junto con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Feijóo espera que siga la coordinación tras el incendio en Almería y promete un plan de prevención si gobierna
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que espera que "continúe la colaboración y la coordinación" entre administraciones como se ha visto con el incendio en Los Gallardos (Almería) y que "nadie estropee" la unidad de acción. Dicho esto, ha anunciado un plan de prevención de riesgos naturales si llega al Palacio de la Moncloa.
"Yo me comprometo a presentar un gran acuerdo de prevención, de respuesta y de coordinación ante los riesgos naturales que se produzcan en nuestro país", ha declarado Feijóo, tras visitar el puesto de mando del incendio de Los Gallardos --que se ha cobrado la vida de 13 personas-- junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
Según ha explicado, si gobierna pondrá un documento encima de la mesa que "atienda al nombre de gran acuerdo en prevención, respuesta y coordinación ante riesgos naturales", en el que la Administración General del Estado haga un borrador que pasará a las administraciones locales, provinciales y autonómicas.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes por la tarde que el incendio forestal declarado el pasado jueves en Los Gallardos (Almería), en el que han muerto al menos 13 personas, se ha dado ya por "controlado". Así lo ha anunciado el presidente en una comparecencia ante la prensa en el Puesto de Mando Avanzado de este incendio instalado en Turre (Almería) y junto al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se ha desplazado este lunes por la tarde hacia allí.
La ansiedad, el bloqueo emocional y la incertidumbre han sido los cuadros más frecuentes entre las más de 140 personas atendidas por los psicólogos de emergencias con motivo del incendio de Los Gallardos, en el que han muerto 13 personas y que ha quemado viviendas, fincas y unas 7.000 hectáreas. "Hay mucho dolor por la pérdida de seres queridos, de mascotas, de viviendas y de todo lo que había en el inmueble", ha afirmado a EFE el coordinador de la sección de emergencias del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes (GIPEC) de Almería, Julio Alberto Torres, desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado en Turre.
Pedro Sánchez destaca la colaboración entre administraciones en el incendio
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado la colaboración entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación de Almería y los ayuntamientos afectados por el incendio.
En una declaración a los medios de comunicación, Sánchez se ha congratulado de la "unidad" y "coherencia" en la lucha contra el fuego que ha abarcado a "todos", desde los alcaldes a la diputación, la Junta y la Administración General del Estado, algo que "demandan los ciudadanos" y es "la forma más eficaz de luchar contra una crisis de protección civil", ha señalado.
Adelante pide a Moreno que explique por qué no se mandó un ES-Alert
El portavoz del grupo parlamentario Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que explique por qué no se mandó un aviso de ES-Alert en el incendio de Almería.
En una comparecencia ante los medios de comunicación, García ha exigido a Moreno que comparezca en el Parlamento de Andalucía para informar también sobre los contratos de los retenes del Infoca, que "estaban al 75 % y no al 100 %", ha señalado.
De alta los dos bomberos heridos por el vuelco de un vehículo en el incendio de Almería
Los dos bomberos forestales que resultaron heridos leves este domingo en el vuelco de una autobomba en la carretera que comunica Los Gallardos con Bédar, en Almería, han sido dados de alta este lunes, según ha informado la Junta de Andalucía.
Ambos estaban hospitalizados en el Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa, donde han permanecido en observación durante la noche.
El incendio podría quedar controlado este lunes, según Moreno
El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha asegurado este lunes que, si no hay "ningún cambio" en la situación meteorológica, el incendio podría quedar controlado a lo largo del día.
En una intervención junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras mantener una reunión con los miembros del operativo que trabaja en la extinción, Moreno ha expresado su agradecimiento a todos los que han hecho posible que el incendio se encuentre ya en una "situación operativa cero".
El incendio se mantiene sin crecimiento y con escasa actividad
El perímetro del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), estabilizado desde la mañana de este domingo y que se ha cobrado la vida de trece personas, se ha mantenido durante la última noche "sin crecimiento", en torno a las 7.000 hectáreas, y presenta ya una actividad "muy escasa".
Las condiciones meteorológicas favorables han permitido continuar con los trabajos de consolidación y liquidación de puntos calientes conforme a la planificación establecida por los técnicos, ha informado este lunes el vicepresidente primero del Gobierno andaluz, Antonio Sanz.
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