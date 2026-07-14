Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en IbizaMovilidad en IbizaMundial de fútbolActivista detenido
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja trece fallecidos

La cifra de desaparecidos aumenta a 26, de los que solo son oficiales diez denuncias

Impresionantes vistas aéreas del durante y el después del incendio de Los Gallardos

Impresionantes vistas aéreas del durante y el después del incendio de Los Gallardos

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / P. Constantino

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja, por el momento, trece fallecidos y 26 personas sin localizar. La superficie afectada se eleva a 7.000 hectáreas. Las batidas finalizaron sin encontrar más víctimas.

Siga aquí la evolución del fuego en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estamos equivocados si pensamos que hay que regar mucho': expertos de Ibiza advierten sobre los efectos del calor en las plantas
  2. Incendio en una casa okupada en ses Feixes de Talamanca de Ibiza
  3. Arde un yate amarrado en el puerto deportivo Botafoc Ibiza
  4. Bañistas reaccionan a las multas de 750 euros por comprar a vendedores ambulantes en Ibiza: '¿De verdad?
  5. La plaza del Parque de Ibiza se convierte en una pista de baile al ritmo de salsa, bachata y cumbia
  6. El operativo de emergencias localiza el origen del incendio de ses Feixes des Prat de ses Monges de Ibiza
  7. Al estar a mitad de precio, se llevan más cajas': Toni Serra, comerciante de Santa Gertrudis, revela cuál es el producto que los extranjeros compran en grandes cantidades
  8. Detienen en Ibiza a un activista ultrarrico reclamado por Estados Unidos

Así era el 'Lefty', el yate en el que Lamine Yamal disfrutó sus últimas vacaciones en Ibiza y que ardió en llamas este lunes

Así era el 'Lefty', el yate en el que Lamine Yamal disfrutó sus últimas vacaciones en Ibiza y que ardió en llamas este lunes

Dos heridos por asta de toro en el último encierro de los Sanfermines 2026

Dos heridos por asta de toro en el último encierro de los Sanfermines 2026

El tiempo en Eivissa: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El tiempo en Eivissa: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El tiempo en Santa EulÃ ria des Riu: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El tiempo en Santa EulÃ ria des Riu: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El tiempo en Formentera: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El tiempo en Formentera: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El tiempo en Sant Josep de sa Talaia: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El tiempo en Sant Josep de sa Talaia: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El tiempo en Sant Antoni de Portmany: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El tiempo en Sant Antoni de Portmany: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El tiempo en Sant Joan de Labritja: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El tiempo en Sant Joan de Labritja: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio
Tracking Pixel Contents