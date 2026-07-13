Más allá del menú: el valor de convertir cada comida en una experiencia compartida

Cada vez es más habitual comer frente al ordenador, recurrir a la comida preparada o a las soluciones 'on the go'. Es por eso que el grupo español líder en restauración organizada, Restalia, ha presentado un nuevo concepto estratégico, 'Social Food', que busca redefinir la forma en la que los consumidores se relacionan con la comida, no solo como una necesidad, sino como una experiencia social.

Según una reciente encuesta realizada por el grupo junto a IPSOS, el 60% de los participantes afirma que la principal razón por la que decide ir a un restaurante es socializar, por delante de otros motivos como probar nuevos platos o evitar cocinar. Además, el 98% asegura que valora mucho o bastante el tiempo de calidad compartido con otras personas cuando come fuera, una cifra que confirma que la restauración sigue desempeñando un papel fundamental como espacio de encuentro.

No es casualidad. Aunque la forma de consumir ha evolucionado en los últimos años, la necesidad de compartir experiencias continúa presente. De hecho, cuando los encuestados señalan qué es lo más importante al salir a comer, ir acompañado iguala prácticamente a la comida en importancia, lo que refleja que la restauración no se entiende solo desde el producto, sino también desde el contexto en el que se consume.

100 Montaditos, el ejemplo perfecto

Si hay un formato que ha sabido integrar esta filosofía desde hace años es el de 100 Montaditos. El restaurante insignia del grupo apuesta por un modelo basado en la variedad, el precio accesible y el consumo compartido.

Su carta, con los icónicos montaditos como protagonistas, y su entorno desenfadado y accesible convierten cada visita en una experiencia social que conecta especialmente con públicos jóvenes y urbanos. El ambiente, la posibilidad de conversar sin prisas, compartir distintos platos y generar recuerdos comunes son aspectos que cada vez adquieren mayor relevancia para los consumidores.

100 Montaditos recomienda un consumo moderado de sal, grasas y azúcares, así como de bebidas alcohólicas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años / RESTALIA

Un formato pensado para compartir

Los hábitos gastronómicos están cambiando. La falta de tiempo, el teletrabajo y el crecimiento de la comida preparada han impulsado un modelo de consumo más individual y menos experiencial. Sin embargo, cuando las personas buscan celebrar, reunirse con amigos o pasar tiempo en familia, el restaurante continúa siendo el lugar elegido.

Frente a ello, Restalia propone la alternativa de 'Social Food' como una forma de interacción real: espacios diseñados para reunirse, formatos pensados para compartir y una oferta accesible que fomenta el consumo en grupo. Desde la compañía señalan que "la rapidez gana terreno, pero también los consumidores buscan cada vez más experiencias auténticas. 'Social Food' es nuestra forma de poner en valor algo tan esencial como comer juntos".

Este concepto no se limita a una propuesta gastronómica, sino que aspira a consolidarse como una nueva categoría dentro del sector gastronómico. Porque los mejores momentos suelen empezar alrededor de una mesa.