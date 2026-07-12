Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Planes fin de semanaTurismo en Santa GertrudisUGT IbizaCrisis del hielo en Ibiza
instagramlinkedin

Loterías

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 12 de julio de 2026

Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 12 de julio de 2026.

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 12 de julio de 2026.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 12 de julio de 2026 es: 14, 53, 46, 28 y 6, siendo el número clave el 6.

Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.

El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.

¿Cuáles son los premios?

En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

Noticias relacionadas

  • 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
  • 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
  • 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
  • 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
  • Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere ahogado un hombre de 60 años tras lanzarse por un tobogán en la piscina de un hotel de Ibiza
  2. El pirata de Porroig se enfrenta una multa de 4.500 euros por rajar una embarcación en Formentera
  3. Alerta por la desaparición de una niña en Ibiza: intensa búsqueda con perros y drones de madrugada
  4. Recuperan un botín valorado en 500.000 euros: dos detenidos por un robo con fuerza en una vivienda de Sant Josep
  5. La siesta de Lila Moss en el techo de una caseta varadero en Ibiza
  6. La mejor playa de Ibiza es secreta, está al norte o “no se dice”
  7. Un paciente patea y escupe a una médica y una enfermera de un centro de salud de Ibiza
  8. Macrofiesta en la Marina de Ibiza: vecinos alertan de ruido 'insoportable' y 'privatización del espacio público' al impedir el paso de la gente

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 12 de julio de 2026

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 12 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del domingo 12 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del domingo 12 de julio de 2026

Muere una de las mujeres hospitalizadas por el incendio de Los Gallardos (Almería) y se elevan a 13 los fallecidos

Muere una de las mujeres hospitalizadas por el incendio de Los Gallardos (Almería) y se elevan a 13 los fallecidos

Bélgica apunta a tres posibles víctimas belgas entre los fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería)

Bélgica apunta a tres posibles víctimas belgas entre los fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería)

De las nubes de Bilbao al azul de Ibiza en 70 segundos: el vídeo de Gorka con K que muestra el espectacular contraste desde el aire

De las nubes de Bilbao al azul de Ibiza en 70 segundos: el vídeo de Gorka con K que muestra el espectacular contraste desde el aire

Bañistas reaccionan a las multas de 750 euros por comprar a vendedores ambulantes en Ibiza: "¿De verdad?"

Bañistas reaccionan a las multas de 750 euros por comprar a vendedores ambulantes en Ibiza: "¿De verdad?"

Galería: vendedores ambulantes en la playa de ses Salines

Galería: vendedores ambulantes en la playa de ses Salines

Al menos dos muertos en Argentina durante el partido y los festejos por el 3-1 ante Suiza

Al menos dos muertos en Argentina durante el partido y los festejos por el 3-1 ante Suiza
Tracking Pixel Contents