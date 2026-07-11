La Junta de Andalucía replica a Óscar Puente tras sus críticas por el Es-Alert: "No tiene ni idea, hubiera provocado más daño"

La tragedia por el incendio forestal en Los Gallardos (Almería) que ya se ha cobrado 12 vidas ha llegado acompañada también de la polémica política, después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, criticara al PP porque "no son capaces, una vez más, de mandar un mensaje Es-Alert". Unas críticas que han sido replicadas por el consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que ha replicado que "quien habla no tiene ni idea de qué es el Es-Alert", argumentando que el envío masivo de mensajes "hubiera provocado todavía más daño" en la población, ante la imposibilidad de segregar los mensajes por zonas y diferenciar entre instrucciones de confinamiento o evacuación a los vecinos.

La polémica estalló este mismo viernes, cuando el ministro Óscar Puente reaccionó a unas palabras del secretario general del PP, Miguel Tellado, que reclamó que en plena tragedia "se requieren más medios, más recursos para prevenir" y pidió "más colaboración entre administraciones". "España necesita un Gobierno central y entrado únicamente en la gestión, y eso es algo que se ha abandonado (...) Hoy lamentablemente, no lo tenemos", defendió el dirigente del PP.

Unas palabras que fueron replicadas en redes por el ministro del Gobierno, que pasó a insultar al dirigente popular y cargó directamente contra el Gobierno andaluz. "¿Pero este pedazo de sinvergüenza está culpando al Gobierno de España del incendio de Almería y de sus consecuencias?", comenzó en un mensaje en redes sociales Puente, que pasó a trasladar la responsabilidad en la administración autonómica: "¡Cuando recortan los efectivos antiincendios, que son de su competencia, y no son capaces UNA VEZ MÁS de mandar el mensaje de esalert!", dijo.

También la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, se sumó a las críticas. “¡Maldita sea! ¿De verdad otro ES-ALERT sin enviar?”, criticó en un mensaje en redes este viernes.

Este asunto ha centrado parte de la comparecencia de este sábado del consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que ha dado el último parte desde el puesto de mando del incendio. El dirigente andaluz ha replicado con contundencia a Puente: "La polémica viene de quien no conoce el funcionamiento del Es-Alert", comenzó, antes de explicar que el sistema de envío de mensajes "siempre se activa con criterios técnicos, no tiene nada que ver con la política", asegurando que "es una decisión que adoptan los profesionales de Protección Civil en función de las criterios técnicos concretas de cada emergencia".

"Hubiéramos confinado a gente que tenía que evacuar"

"Quien habla no tiene ni idea de qué es el Es Alert", insistió Sanz, que explicó que el envío de mensajes masivos se hace "a través de las antenas de telefonía que tienen unas coberturas muy amplias", detallando que "es operativo para situaciones que afectan a diferentes poblaciones, comarcas o grandes poblaciones".

En este punto, detalló que el envío de este sistema de mensajes en poblaciones pequeñas puede provocar "que el mensaje llegue a poblaciones que no tienen nada que ver". "Hubiera provocado que hubiéramos desalojado gran parte de la comarca", abundó. "Lo que hubiera provocado el Es Alert es todavía más daño a la población", continuó Sanz, que advirtió de el mensaje "tenía que afinarse muchísimo", al tratarse de "un incendio en una comarca tan pequeña".

"Tenían que trasladarse mensajes que en algún caso eran de confinamiento, en otros de evacuación y en otros casos, con otras vías de evacuación", explicó. "Como no se puede disgregar en el mensaje de Es Alert, la gente que tenía que evacuar hubiera sido confinada", detalló.

Además, aseguró que habían caído algunos postes de telecomunicaciones, a través de los cuales se envían estos mensajes, asegurando que tenían un "informe de Telefónica". Y en este punto, detalló que había sido el propio alcalde de la comarca quien aseguró tener las capacidades para advertir a la población: "El alcalde nos tralsadó que había tomado la decisión de comunicar vecino por vecino, mediante movilización de voluntarios, concejales, policía local, que tenía capacidad", señaló.

Este mismo viernes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya se pronució al respecto este viernes por la tarde, cuando fue interpelado por esta cuestión desde el puesto de mando del incendio. Así, señaló que él mismo planteó la duda y los técnicos les trasladaron que, según defendió, que “mandar un solo mensaje era generar confusión”, ya que “había casos donde había que confinar” a la población y otros en los que las personas “tenían que salir de casa”, siguiendo además itinerarios distintos.

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Moreno añadió igualmente que “la huella del 'Es Alert' no llega a todos los rincones, y hay zonas afectadas por este incendio que “no tienen cobertura”, a lo que se suma que en “tres puntos base” se cayó la “conexión telefónica”.