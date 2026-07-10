Cuando la isla se convierte en postal

En la península uno puede marcharse. En una isla pequeña el límite es el mar. Y lo que ocurre dentro de ese límite ocurre bajo condiciones distintas a las de cualquier otro lugar. Formentera tiene 83 kilómetros cuadrados. Procida, la pequeña isla napolitana, tiene cuatro. No son cifras sobre superficie. Son cifras sobre destino.

Quien vive en una isla pequeña vive en público. No porque quiera, sino porque la geometría no deja otra opción. En Procida se conoce la pesca del vecino y las notas del niño. Se sabe quién quiere a quién, quién engaña a quién. El café del puerto no es un café: es un centro de información. La comunidad protege y controla: quien pertenece paga con visibilidad, quien queda fuera no tiene nada. Es el mismo mecanismo en Formentera, en los callejones de Procida donde los vecinos se hablan de ventana a ventana, en los terrazzamenti de Pantelleria donde las familias cultivan la misma parcela desde hace generaciones, o en Komiža, en Vis, donde los barcos familiares llevan el mismo apellido desde hace tres generaciones.

En esa proximidad surge también la vulnerabilidad al clientelismo. Las redes son pequeñas. Quien conoce al alcalde accede antes a la concesión. Quien es primo del secretario del ayuntamiento llega primero al trámite. El patrón se repite de las Hébridas a las Azores. Existe un punto de inflexión que no corresponde a un número concreto, pero es real: la capacidad de carga social. Mientras el número de forasteros se mantiene por debajo del de lugareños, la isla funciona como isla. En cuanto la proporción se invierte —en Formentera lo hace en julio, con una ratio de uno a ocho— los residentes ceden terreno. No físicamente, porque no hay adónde ir, sino socialmente. Se evitan ciertas playas en agosto, se va a comprar a horas intempestivas, se desarrolla una segunda existencia invisible para los forasteros: la vida real de la isla, que continúa bajo la superficie turística.

Santorini

Investigaciones recientes señalan que los residentes reconocen el beneficio económico del turismo y, al mismo tiempo, lo perciben como expansión no sostenible para el medio ambiente y la vida cotidiana. Los lugareños, incapaces de pagar sus propios alquileres, se desplazan a las islas vecinas. Favignana, la mayor de las islas Égadas, ha llegado en agosto a quince forasteros por cada lugareño. La isla se convierte en decorado. Los isleños, en folklore. El dinero del turismo llega, pero se va: los barcos de excursión pertenecen a empresas de la península, las cadenas hoteleras tienen sede fuera. La isla se queda con el ruido.

El economista Godfrey Baldacchino llama a esto la trampa de la «periferia virtuosa»: la marginalidad geográfica preserva la isla del desarrollo masivo, lo cual la hace atractiva para el turismo, lo cual amenaza con destruir precisamente lo que la hizo atractiva. La isla es un experimento en escasez de recursos. El agua dulce es escasa: Favignana la recibe por tubería submarina; Formentera depende de una desaladora que ya ha rozado sus límites. El suelo edificable, las viviendas, el empleo fuera de temporada, los médicos, las escuelas: todo escaso, o directamente en la península. Quien cae gravemente enfermo en Formentera reza por buena mar.

En esa escasez estructural se forma un tipo específico de comunidad: desconfiada hacia fuera, solidaria hacia dentro, capaz de una generosidad extraordinaria y de una mezquindad igualmente extraordinaria, a veces en el mismo día. La insularidad funciona como amplificador de las dinámicas sociales: lo que en tierra firme sería tensión tolerable, en una isla se convierte en conflicto; lo que sería solidaridad ocasional se convierte en red de supervivencia. La isla no crea caracteres. Los concentra. Ninguna isla mediterránea pequeña ha conseguido desengancharse completamente del turismo una vez que lo adoptó como motor principal. Lo que sí existen son modelos de resistencia y diversificación consciente.

Procida

Cuatro kilómetros cuadrados, diez mil habitantes, golfo de Nápoles. A diferencia de Capri, entregada al lujo, e Ischia, convertida en resort termal, Procida ha resistido por pura tozudez colectiva: sin grandes hoteles ni cruceros, con dialectos locales que ningún forastero entiende. Las casas de colores siguen siendo casas, no negocios. La economía sigue siendo mixta: pesca, pequeño comercio, turismo de escala humana. Lo que los visitantes describen como singularidad —esa sensación de que la isla vive al margen de los turistas, no para ellos— es exactamente el resultado de esa resistencia.

Vis

Noventa kilómetros cuadrados, 3.300 habitantes. Fue base militar yugoslava hasta 1989. Cuarenta años de cierre total preservaron involuntariamente lo que otras islas dálmatas destruyeron: la arquitectura de piedra, los viñedos familiares, el tejido social. Cuando Vis abrió, los habitantes eligieron no construir infraestructura masiva. Hoy recibe en agosto muchos menos visitantes que la cercana Hvar. Sus industrias principales siguen siendo la viticultura, la pesca y la transformación de pescado. El archipiélago forma parte de la Red Mundial de Geoparques de la Unesco y se cita como modelo de turismo de raíces locales.

Pantelleria

El caso más sólido, porque su alternativa al turismo no es una decisión reciente, sino una economía real con siglos de historia. Pantelleria se define a sí misma como «una isla de campesinos». La vite ad alberello de Zibibbo, reconocida por la Unesco, produce un vino cotizado internacionalmente. Los alcaparros y el aceite de oliva completan una economía agraria que existe independientemente de la temporada turística. El Parque Nacional actúa como regulador del desarrollo: no se puede construir consumiendo suelo nuevo. La isla dobla su población en verano, pero la economía de base permanece anclada en la tierra. Programas europeos de transición energética la señalan como modelo de autosuficiencia.

La investigación académica sobre desenganche turístico apunta a tres condiciones. Primera: control real sobre el suelo. Sin regulación efectiva, la especulación inmobiliaria destruye cualquier modelo alternativo en una generación. Vis lo tiene por cultura; Pantelleria, por el Parque Nacional. Las islas que no tienen ninguno de los dos —Santorini, Capri— ya no tienen base sobre la que construir. Segunda: una economía de base preexistente o recuperable. Cuando el turismo aparece como «única alternativa económica natural» y esa percepción se instala, el resto de la economía se vuelve invisible aunque siga existiendo. Recuperarla requiere años y voluntad política sostenida. Tercera: calidad del turismo frente a volumen. Lo determinante no es el número de visitantes, sino el ingreso generado por cada uno. Una isla con menos visitantes que gastan más genera más riqueza local —y menos daño— que una con masas que gastan poco.

El concepto de degrowth turístico —la reducción deliberada del turismo— ha sido estudiado para Creta con una conclusión incómoda: es «deseable pero difícilmente factible» sin una reforma estructural previa. No se puede quitar el turismo antes de haber construido algo que lo sustituya.

Y entonces llega el invierno. Los ferris pasan con menos frecuencia. El restaurante ha cerrado, o solo abre los martes. La densidad vuelve a ser tolerable. Se encuentran las mismas personas de siempre, pero ahora hay tiempo para hablar de verdad. Es el momento en que la isla decide, en esa quietud, qué quiere ser la siguiente temporada. La comunidad tan estrecha que a veces agobia es la misma que te recoge cuando caes. La que sabe que estás enfermo antes de que tú mismo lo digas. La que manda la barca cuando el tiempo se pone feo. Una mañana de enero de luz rasa y mar limpio. Y en julio, cuando la isla apenas se reconoce en el espejo.