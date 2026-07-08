Alejandra Ferrer, enferma oncológica: «El paciente no debería verse obligado a protestar para recibir el trato correcto»

El pasado 2 de julio usted envió una nota a los medios de comunicación denunciando retrasos en las pruebas de detección del cáncer y, en su caso particular, de seguimiento, tras haber padecido la enfermedad en 2020. ¿Cuál era su objetivo con ese texto?

Lo que me llevó a hacer pública mi situación fue una cuestión de responsabilidad. Desde que di a conocer mi diagnóstico en 2020, la gente se ha dirigido a mí cuando ha tenido alguna duda o algún problema relacionado con la enfermedad, y yo siempre he defendido la necesidad de prevenir, de hacerse pruebas, de no dejarlo para mañana, de cumplir con las revisiones. No podía pasar por alto el hecho de que, desde la Administración, no se están cumpliendo en muchos casos los plazos que marca el especialista, no sería consecuente.

Usted misma está sufriendo las consecuencias de estos retrasos.

Desde 2022, cuando terminé el tratamiento con quimioterapia, me hacían una revisión anual, entre los meses de abril y mayo, que iba seguida de una visita con el oncólogo una vez tenía los resultados de la ecografía, la mamografía y el resto de las pruebas necesarias. Este año, además, era más importante, porque he terminado el tratamiento hormonal que seguía desde hace cinco años y había que valorar si continuaba con otras terapias o no. Al ver que no me llamaban para la ecografía, hablé con diferentes personas y, al final, en Ibiza me dijeron que había mucho retraso en radiología y que me darían cita posiblemente para noviembre. Eso supone que finalmente me visitará el oncólogo con un retraso de meses respecto a lo recomendado por los mismos especialistas en una enfermedad en la cual el tiempo tiene una importancia tremenda y puede marcar la diferencia entre la vida o la muerte.

Desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera (Ib-Salut) defienden que en el hospital de Formentera no hay listas de espera para las mamografías.

Eso es cierto, van al día con las citas. Pero de nada sirve tener la mamografía hecha si luego no hay suficientes radiologistas para informarlas. A mí me la hicieron el 2 de junio, pero todavía no está informada, cuando desde el Ib-Salut dicen que se tarda un par de días. En este caso al menos, no es cierto.

¿Ha habido algún cambio en su situación a raíz de publicarse su artículo de opinión?

Curiosamente, hoy (por ayer, martes 7 de julio) me han llamado para darme cita la semana que viene, el 15 de julio, para hacerme la ecografía. En mi opinión, ha sido consecuencia del texto que escribí y esto me deja un poco preocupada, porque no sé si las personas que se han puesto en contacto conmigo estos días para hablarme de los retrasos que estaban sufriendo para pruebas oncológicas han sido citadas también o solo he sido yo.

Las listas de espera para los especialistas son el pan de cada día en el sistema sanitario. ¿Cuál es la diferencia entre esperar para cualquier otra especialidad y para una cita con Oncología?

La diferencia es radical, sobre todo para quien ha padecido la enfermedad y la conoce de cerca. Vives cada día con miedo y no duermes por las noches, porque sabes las graves consecuencias que puede tener detectar una recaída a tiempo o no.

¿Qué debería hacer un paciente que ve como se retrasan sus citas o se eternizan las listas de espera?

Para empezar, el paciente no debería verse obligado a protestar para recibir el trato correcto, bastante tiene con estar enfermo. No se le puede poner ante la tesitura continua de tener que estar denunciando o poniendo quejas por algo que desde hace mucho tiempo no funciona bien. Por supuesto que debe estar atento a sus tratamientos y preocuparse de llevar su agenda para acudir a las citas, pero hasta ahí llega su responsabilidad. Es la Administración quien debe gestionar correctamente sus medios para dar el mejor servicio posible, porque se supone que tiene una vocación de servicio público.

¿Y si esto no ocurre?

Estaría muy bien crear una Asociación del paciente para canalizar las quejas y sugerencias, porque el sistema actual de reclamaciones no funciona, es muy lento. Pero no debemos tener miedo a quejarnos si algo no está bien.

¿El sistema nacional de salud universal y gratuito está dejando de funcionar?

Hace tiempo que vamos a menos, la sanidad pública se está desmantelando. En este caso concreto, es inútil hacer campañas de prevención del cáncer si después no hay medios suficientes para darle continuidad o no están bien gestionados, no tiene sentido. Y la opción de acudir a la sanidad privada está bien para quien pueda permitírselo, que no es todo el mundo. De los seguros de salud olvídate si tienes antecedentes de cáncer, ninguna aseguradora te lo quiere hacer.

¿Faltan medios materiales o personales?

Las dos cosas. Los propios profesionales sanitarios padecen estos problemas de gestión y hacen lo que pueden con lo que tienen. En Formentera, como somos pocos, nos conocemos todos, y el equipo de oncología es maravilloso, se preocupan de cada paciente y están al día con todo. Pero, si ni aun así consiguen sacarlo todo adelante, es que hay un problema mayor de organización.

¿Qué espera conseguir exponiendo su caso nuevamente ante el público?

Alzar la voz, remover conciencias y dar un toque de atención para que las Administraciones sean consecuentes con sus propias campañas de detección precoz , aportando los medios necesarios para que sirvan realmente para algo.