Neus Costa toma las riendas de la Obra Cultural Balear en Formentera

Neus Costa Mayans es la nueva presidenta de la Obra Cultural Balear en Formentera (OCBF) después de que lo decidiese por unanimidad la Asamblea General extraordinaria celebrada el jueves 2 de julio. La entidad apunta en un comunicado que el objetivo del nuevo equipo será el de dar continuidad al trabajo del anterior grupo, reforzar su compromiso con el patrimonio cultural de la isla y afrontar nuevos retos.

El equipo de la nueva junta se propone trabajar para hacer crecer la OCBF como un espacio abierto, participativo y comprometido con la difusión y la promoción de la cultura y la lengua propias; la protección del patrimonio material, inmaterial, histórico y natural de la isla y la recuperación de la memoria popular de Formentera.

Entre las líneas de trabajo que se plantean para esta nueva etapa destacan: fomentar la participación de los socios y socias; fortalecer la colaboración con otros organismos y entidades próximas; impulsar vías para difundir el conocimiento de los elementos que conforman la identidad de la isla (lengua, cultura, patrimonio y memoria) y propiciar el aprecio hacia ellos, así como garantizar el compromiso entre la ciudadanía y la administración local para lograr una mejor protección y difusión.

Nuevas iniciativas

La intención es que este proyecto se vea reflejado en actividades ya consolidadas y en la incorporación de nuevas iniciativas que encaminen a la sociedad formenterense a ser "una isla orgullosa de su identidad" sin dejar de ser espacio de convivencia y de respeto hacia otras culturas.

La nueva junta indica que asume esta "responsabilidad con ilusión y con la voluntad de continuar haciendo de la Obra Cultural Balear en Formentera una entidad viva y activa". Además, invita a todos los interesados a colaborar con la institución mediante un correo electrónico a obraculturalformentera@gmail.com: "Todo el mundo será bienvenido".

Acompañarán a Costa Mayans en esta misión Adrià Tur Homar en la secretaría y Pep Toni Mayans Mesquida en la tesorería. Los vocales serán Clara Escandell Ferrer, Paula Sevilla Ramon, Paula Yern Parets, Raquel González Cardona, Francesca Juan Escandell, Noelia González Cardona, Lina Tur Ferrer y Sergi Navarro Yern.

Este equipo directivo toma el relevo del equipo encabezado por Maria Teresa Ferrer Escandell, a quien la asociación expresa un sincero agradecimiento por la gran labor realizada, "siempre con dedicación y afán", a lo largo de todo su mandato.