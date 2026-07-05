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Bomberos revisan las casas afectadas por el incendio de La Bisbal d'Empordà (Girona)

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Javier Vendrell Camacho

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Bomberos revisan las casas afectadas por el incendio de La Bisbal d'Empordà (Girona)

Javier Vendrell Camacho

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Técnicos de la unidad de estructuras colapsadas de los Bomberos de la Generalitat trabajan en revisar las casas afectadas por el fuego que se declaró el pasado viernes en La Bisbal d'Empordà y que ha quemado ocho casas de urbanizaciones de la zona y, parcialmente, otras dieciocho, así como industrias, vehículos, cercados y jardines. Más información

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