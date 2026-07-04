Las niñas de Ibiza ya tienen a quién parecerse

"En el deporte ocurre como en la vida, a veces las oportunidades sí dependen del género", explicaba Paulina Buforn al inicio de su intervención en el Auditorio josepí de Caló de s’Oli. Esa mañana, sin embargo, pretendía demostrar todo lo contrario. A la ibicenca, creadora de la Asociación que lleva su nombre cuyo objetivo es impulsar el papel de las deportistas desde el balonmano base, la acompañaban otros tres grandes nombres del deporte femenino: María Cadens Roca, profesora universitaria en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y preparadora física de la selección española absoluta femenina de balonmano; Marta López Herrero, exjugadora internacional y cuatro veces olímpica; y Ana Ferrer Prohías, exdeportista de élite ibicenca y especialista en salud de la mujer.

Todas las participantes en la mesa redonda, llamada ‘La voz de la mujer en el deporte’, han compartidos sus experiencias con el público, en su mayoría niñas aficionadas a este deporte, que las miraban con la ilusión de verse en su mismo lugar en un futuro.

Las ponentes durante la conferencia en el auditorio Caló de s'Oli. / J.A. Riera

El valor de los referentes en la infanica

Marta López, que se ha subido tres veces a un podio olímpico con ‘Las guerreras’ explicaba que se aficionó al balonmano viendo jugar a sus hermanos cuando era pequeña, hacía todo lo que ellos hacían. María Cadens, empezó a jugar casi "sin querer", se fijó en la labor del preparador físico de su primer equipo. "Nunca fue mi objetivo ser preparadora del equipo nacional, solo me gustaba el trabajo que él hacía".

La propia Buforn reconocía que solo necesitaba desfogar, y seguía a su tío, entrenador de baloncesto, a cualquier actividad física que este realizase, "ni siquiera me imaginaba que el balonmano pudiera llegara a ser una profesión" aseguraba. Todas ellas tenían referentes, siempre masculinos, pero no se visualizaban ocupando un espacio vacío.

A Ana Ferrer, que compitió en división de honor durante más de diez años, el balonmano le hacía feliz, pero no se imaginaba viviendo de ello. Fue precismente la falta de referentes lo que le impidió conciliar sus ganas de ser madre con ser jugadora profesional. Por suerte, siempre tomó el camino que quiso y encontró su lugar dentro de la actividad física, "el deporte me ha formado como persona, no solo como jugadora".

Paulina Buforn durante la confernecia en Caló de s'Oli / J.A. Riera

Poca conciliación y salarios insuficientes

Marta López se dedica profesionalmente al balonmano, vive de ello, pero todas reconocían que, cuando empezaron, ella era la excepción a la regla, o, por lo menos, una de las pioneras. La interncional repasó su trayectoria en los Juegos Olímpicos, y reflexionó sobre la retransmisión de las competiciones femeninas, "¿Hace falta un podio olímpico para que se visibilice el deporte femenino?".

"Hubiera preferido quedarme en España más tiempo pero las oportunidades, el reconocimiento y los salarios no eran los mismos", señalaba la jugadora, que mientras se estrenaba en la absoluta, tomó "el riesgo" de mudarse a Rumanía: "He jugado mis mejores temporadas allí, me sentía muy valorada".

Buforn, que ahora es jurista y asesora a mujeres deportistas, insisitió en la necesidad de formar a esas niñas que piden su lugar en el deporte, no un hueco; un espacio al completo. "Se necesitan mujeres en puestos donde se tomen decisiones", resumía. Para ello, ha organizado un campus de tecnificación, finalizado este fin de semana, que permite a las niñas y niños de ibiza a soñar con ser Marta López, María Cadens, o Ana Ferrer. La mesa redonda finalizó con el reconocimiento a la trayectoria de estas deportistas, así como a la labor del concejal de Deportes, Xicu Ribas, y la concejala de Igualdad, Marilina Serra, que organizaron el evento.