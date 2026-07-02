¿Quiénes son los lefebvristas o lefebvrianos? ¿Por qué la Fraternidad San Pío X ha provocado un cisma con el Vaticano?

El Vaticano ha confirmado este jueves la excomunión para los cuatro nuevos obispos de la congregación ultraconservadora Fraternidad Sacerdotal San Pío X, conocidos como lefebvristas o lefebvrianos, seguidores de Marcel Lefebvre. La decisión incluye la excomunión de los dos consagrantes de la ordenación, el español Alfonso de Galarreta y el suizo Bernard Fellay "al haber cometido un acto de carácter cismático mediante la consagración episcopal de cuatro presbíteros, sin mandato pontificio". Pero quiénes son los lefebvristas o lefebvrianos. Estas son cuatro claves para entenderlo.

Es una sociedad ultratradicionalista católica fundada en 1970 por el arzobispo francés Marcel Lefebvre, quien rechazó las reformas del Concilio Vaticano II (1962-1965) —especialmente la nueva liturgia, el ecumenismo y la libertad religiosa— por considerarlas una ruptura con la tradición de la Iglesia. Sus fieles siguen celebrando la misa en el rito tridentino (en latín, previo a la reforma litúrgica de 1969) y rechazan buena parte del magisterio posconciliar. Son conocidos también por tener seguidores entre partidos extraparlamentarios europeos de extrema derecha, como el italiano Forza Nuova.

El choque estalló en 1988, cuando Lefebvre, desafiando al papa Juan Pablo II, consagró a cuatro obispos sin autorización pontificia para asegurar la continuidad de la Fraternidad. El Vaticano lo consideró un acto cismático y excomulgó a Lefebvre y a los cuatro nuevos obispos. Benedicto XVI levantó esas excomuniones en 2009 como gesto de acercamiento, pero la FSSPX nunca ha sido reconocida con estatus canónico pleno dentro de la Iglesia. Y el año pasado el grupo decidió volver a sus antiguas pretensiones, lo que escaló nuevamente el conflicto con el Vaticano.

La Fraternidad cuenta hoy con varios cientos de sacerdotes y decenas de miles de fieles repartidos en más de 70 países, con seminarios propios —el histórico de Écône, en Suiza, es su sede internacional— y una base especialmente fuerte en Francia, aunque también en España, Argentina y Estados Unidos. Pese a su tamaño muy reducido comparado con la Iglesia global, representa la corriente tradicionalista más numerosa y organizada dentro del catolicismo disidente.

Muy duro, incluso más que el de Juan Pablo II en 1988. De hecho, el documento vaticano establece no solo la excomunión directa de los líderes que han consagrado a los nuevos obispos, sino también advierte de que todos los sacerdotes y laicos del movimiento también sufrirán la misma suerte si les siguen; eso es, la medida más contundente en casi 40 años contra el grupo rebelde. Como han señalado observadores, el documento además lleva el protocolo número 99/2009, es decir, archiva en el expediente de perdón abierto en 2009 por el difunto Benedicto XVI.