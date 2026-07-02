Arte
AMAE abre la colectiva ‘Arteivissa’ en el Club Diario de Ibiza
La iniciativa de AMAE busca ofrecer un espacio para que los creadores de la isla muestren su trabajo y formen una comunidad
La exposición colectiva ‘Arteivissa’, organizada por la Associació MultiArt Ibiza (AMAE), quedó inaugurada ayer en el Club Diario de Ibiza como un refugio creativo para 40 artistas residentes en la isla. La muestra reúne obras de distintas procedencias, disciplinas y sensibilidades en una propuesta de tema libre que celebra la diversidad artística de Ibiza.
Con esta iniciativa, AMAE vuelve a reivindicar la importancia de dar visibilidad al arte local y de generar espacios en los que los artistas residentes en Ibiza puedan mostrar su trabajo, compartir procesos y formar parte de una comunidad creativa. La exposición ‘Arteivissa’ podrá visitarse en el Club Diario de Ibiza hasta el 15 de julio, de lunes a viernes, de 18 a 21 horas. Más allá de cada obra individual, la muestra plantea una invitación a recuperar la creatividad como una forma esencial de expresión. Como resume uno de los artistas participantes: «Que la gente suelte el móvil y haga arte».
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