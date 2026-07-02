Las hermanas de Jonathan Andic: "Mi hermano no tiene ninguna obsesión por el dinero"

Las hermanas de Jonathan Andic, el primogénito de Isak Andic, fundador de Mango fallecido el 14 de diciembre de 2024 al caer por un barranco en Montserrat, comparecerán este viernes ante la jueza de Martorell Raquel Nieto que investiga el presunto homicidio del magnate de la moda a manos de su hijo. Judith y Sarah declararán como testigos y deberán responder a las preguntas de la jueza, de la fiscal Teresa Yoldi y de los abogados de Jonathan, Cristóbal Martell y Sebastián de Juan. "Mi hermano no tiene ninguna obsesión por el dinero", aseguraron ambas cuando declararon ante los Mossos d’Esquadra el 22 y 23 de septiembre del año pasado. Habrá que ver si este viernes mantienen o matizan lo que dijeron entonces. También declarará este viernes un psiquiatra que visitó en una ocasión a padre e hijo a petición de la terapeuta familiar Julia Lüderwaldt.

Jonathan Andic aseguró que no tenía desavenencias con su padre, pero los mensajes de WhatsApp que se han recuperado del teléfono móvil de Isak Andic demuestran "todo lo contrario", según el relato de la jueza en su auto de prisión eludible bajo fianza de un millón de euros, cantidad que el primogénito depositó en 20 minutos. Uno de los motivos de dicha mala relación, recoge el auto, es "la obsesión que Jonathan Andic tiene por el dinero, hasta el punto de pedirle una herencia en vida" a su padre. Isak Andic “se vio obligado a aceptar” esa petición “para continuar teniendo relación con su hijo”, una actitud propiciada por la terapeuta de la familia, precisó la togada.

Judith Andic: "Nos reunió a los tres hermanos y nos explicó que tenía la intención de crear una fundación"

Esa "obsesión por el dinero" es uno de los ejes de la investigación, no solo por este hecho, sino también por la intención del empresario de cambiar el testamento para crear una fundación —que el fallecimiento del empresario impidió constituir oficialmente— con el fin de gestionar su patrimonio tras su muerte.

Tanto Judith como Sarah negaron rotundamente ante los Mossos que su hermano tuviera obsesión por el dinero y ambas admitieron que su padre sí que les había comentado a los tres hijos que iba a crear una fundación. "Nos reunió a los tres hermanos y nos explicó que tenía la intención de crear una fundación en las que seríamos", explicó Judith a los agentes, según recoge el recurso presentado por los abogados de Jonathan contra el auto de prisión eludible bajo fianza del pasado 19 de mayo, cuando el primogénito del magnate de la moda fue detenido por el presunto homicidio.

El testamento

Las dos hijas del empresario reconocieron que conocían el contenido del testamento de Isak Andic. "Mi padre era muy cristiano y nos explicó, y sabíamos claramente, cómo estaba distribuido el testamento", subrayó Judith, que recordó que eso sucedió "más o menos" en 2023.

"Mi padre no tenía ninguna intención ni pensamiento de desheredar a Jonathan", agregó en su declaración ante los Mossos. En su opinión, la relación entre el primogénito del empresario y su padre, en contra del parecer de la jueza y de la fiscal, "era buena", y si alguna vez les vio discutir fue "como en cualquier familia, algún rifirrafe, pero nada grave", para después reiterar: "Algún roce, nada grave". Para ella, su hermano era "una persona muy estable" que "ha estado haciendo un trabajo muy importante de madurez" y que, "a día de hoy, diría que es una persona muy reflexiva y poco impulsiva".

"Mi padre era muy cristiano y nos explicó, y sabíamos claramente, cómo estaba distribuido el testamento”, afirmó la hermana de Jonathan.

Sarah, la otra hermana de Jonathan, también hizo, al igual que Judith, una defensa cerrada de su hermano, una defensa que se mantiene y que prevé que se repita en su declaración de este viernes ante la jueza.

Las versiones de Judith y Sarah son similares, sin ninguna discrepancia, tanto sobre la voluntad de su padre de crear una fundación, como sobre el conocimiento del testamento de Isak. Sarah relata que su padre lo habló con sus hijos "en diversas ocasiones". Una versión, la de las hermanas, que contrasta con la que ofreció el martes Estefanía Knuth, que declaró que el empresario quería cambiar el testamento y crear una fundación y que esto "lo cambiaba todo".

Otros miembros de la familia Andic, como el hermano del empresario fallecido, o amigos del finado —que todavía no han sido citados por la jueza para declarar—, se refieren a que la relación entre el padre y el hijo "era buena". El consejero delegado de Mango, Toni Ruiz Tubau, que tampoco ha sido citado por ahora por la jueza, aseguró a los Mossos sobre la relación entre Isak y Jonathan: "Se querían mucho". Sí admitió que en 2015 tuvieron diferencias profesionales, pero que las resolvieron "con cariño y respeto". "Isak admiraba mucho a Jonathan", insistió.

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Ruiz rememoró que el fundador de la compañía y su hijo le comentaron que estaban "acabando de definir cómo sería la salida de Jonathan de la compañía", porque se quería "separar la familia de la parte ejecutiva de la empresa". "Había una voluntad de preparar a Jonathan para ser un mejor accionista y una de las consecuencias era dejar las labores ejecutivas", incidió, a la vez que afirmó que nunca había oído a Isak Andic decir que quisiera desheredar a su primogénito, aunque sí era conocedor de la voluntad del empresario fallecido de crear una fundación.