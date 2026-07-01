Madrid inaugura su Orgullo con un pregón que reivindica presencia 'queer' en la pantalla: "Gracias al cine transformador por llegar donde la política no"

La plaza de Pedro Zerolo volvió a convertirse este miércoles en el corazón simbólico del Orgullo madrileño con la celebración del pregón que dio el pistoletazo de salida oficial a MADO 2026. El espacio, dedicado a uno de los activistas más emblemáticos del movimiento en España, acogió un año más el arranque de unas fiestas que se prolongarán hasta el próximo 5 de julio y que volverán a situar a Madrid como referente internacional de la diversidad y los derechos del colectivo.

La ceremonia inicial estuvo conducida por La Plexy, que ejerce de maestra de ceremonias de la jornada inaugural desde hace más de 20 años e interpretó "Como yo te amo", de Raphael. "Chueca, os amo. Pase lo que pase, no falláis nunca. Me encantaría que, a partir de ahora, comencemos cinco días de fiesta, pero sobre todo, reivindiquemos que seguimos luchando por aquellas personas que sufren en algún rincón del mundo", señaló.

La Plexy es la encargada de conducir y presentar el acto inaugural del Orgullo 2026 que se celebra este miércoles en la Plaza Pedro Zerolo de Madrid. EFE / Borja Sánchez-Trillo / Borja Sanchez-Trillo / EFE

Acto seguido, fueron los representantes de las principales entidades organizadoras quienes pasaron por el micrófono principal. "Recordamos a Pedro Zerolo por hacer posible el Orgullo que hoy todos tenemos", apuntó Juan Carlos Alonso, coordinador de MADO. La junta directiva de AEGAL reivindicó que "somos el refugio de aquel chaval que nos mira desde la ventana sin atreverse a colgar su bandera. Nos quisieron dispersas y en el olvido, pero descubrimos que cuando nos abrazamos sin fisuras, el miedo cambia de bando".

Contra el estigma

Mientras, la presidenta de FELGTBI+, Paula Iglesias, aseguró que "seguimos saliendo a las calles porque estamos hartas de que nos señalen, expulsen y agredan. Hartas de las leyes que no se aplican ni se desarrollan" y Ronny de la Cruz, presidente de COGAM, alzó la voz en cuestión de derechos: "No son opinables, están grabados en piedra". Toni Poveda, presidente de CESIDA, concluyó la ronda de intervenciones defendiendo la educación sexual: "Ser seropositivo es el orgullo de haber luchado durante años para evitar la muerte de más personas. Muchos aún viven en silencio y sin acceso a tratamiento. Seguimos teniendo miedo de contarlo en el trabajo o a nuestras familias. Luchemos contra el estigma".

La celebración continuó con la presentación del himno oficial de MADO 2026, Eres demócrata y no lo sabes, impulsado en colaboración con la conmemoración de los 50 años de España en libertad e interpretado por las Jota Carajota y Estrella Xtravaganza. Ambas pusieron voz a una propuesta que vinculó la celebración del Orgullo con la memoria democrática y la defensa de los derechos conquistados durante las últimas décadas.

Bajo el título de Un pregón de cine LGTBIQ+, la actriz Cayetana Guillén Cuervo presentó la lectura del manifiesto inaugural y a los pregoneros, los cineastas y actores Afioco Gnecco, Zack Gómez Rolls, Fernando Guallar, Patricia Ortega, Ian de la Rosa, Silver Chicón, Herminia Loh y Fernando González Molina. Ellos fueron los encargados de poner voz al pregón de esta edición, reivindicando la diversidad y la visibilidad del colectivo desde el ámbito cultural.

"Un acto político"

"Somos historias de vida que nos inspiran para crear otras. Intentamos que el cine sea un espacio diverso", ha señalado González Molina. Gomez Rolls, por su parte, ha insistido en que "se puede ser trans, queer, discapacitado o migrante y ser referente en el cine nacional e internacional. Nuestras vidas han sido narradas desde la marginación y hoy queremos contarlas con luz y fuerza. Gracias al cine transformador por llegar donde la política no". Ortega, directora de cine, ha dejado claro que "celebrar no es desviar la mirada" y Guallar, actor, ha incidido en que el orgullo sigue siendo necesario: "Es un acto político, memoria e historia".

Gnecco, a continuación, se ha presentado como representante de los hombres trans migrantes: "La ley Trans sigue sin ser completamente efectiva para quienes venimos de otro país. España debe darnos nuestros papeles". Herminia lo ha hecho como "bollera marroquí" y ha advertido que "cualquiera que pacte con el fascismo va a usar sus herramientas para castigar a las minorías". Chicón y De la Rosa han cerrado el pregón señalando que los derechos "no son moneda de cambio" y la identidad "no es una moda". "No podemos bajar la guardia. Se seguirán haciendo películas para mostrar todas las realidades. El amor y el cine pueden cambiar el mundo", han concluido.

Noticias relacionadas

La programación continuó con la participación de la cantante puertorriqueña Kany García, que ejerció como pregonera del Orgullo Latino, así como con Somos Chueca by Black & White, un espectáculo presentado por La Plexy y protagonizado por algunas de las representantes de la escena drag madrileña. Paralelamente, la plaza de las Reinas acogió una programación musical con actuaciones de Silvina Magari, Mercedes Ferrer, Klimax, Cora Aldara, María Cruz y Violeta, antes del cierre de la noche a cargo de DJ Adame.

Fuente: El Periódico de España