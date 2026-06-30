Un Sorolla, unas vacaciones y un despiste: la Policía investiga el paradero del cuadro que se esfumó en plena calle del centro de Sevilla

Un cuadro olvidado en plena calle bajo la canícula de un sábado de junio en Sevilla. Alguien pasa y se lo lleva sin más. Lo coloca sobre un aparador de su salón y, de repente, lee en la prensa que lo que ha encontrado en la calle es un tesoro: un lienzo del mismísimo Joaquín Sorolla. Y, a partir de ahí, se desata la trama: ¿confiesa?, ¿se lo queda?, ¿pide un rescate? Suena a argumento de ficción de una comedia costumbrista y, sin embargo, tantas veces la realidad supera la ficción.

La Policía Nacional investiga la desaparición de un cuadro de pequeño formato del pintor valenciano de la puerta de un garaje del centro de la capital andaluza. Como ha adelantado Diario de Sevilla, los hechos ocurrieron el pasado sábado 27 de junio sobre las cinco de la tarde, una familia sevillana estaba cargando el coche para irse de vacaciones en la puerta de un garaje de la calle Rafael González Abreu. Entre sus pertenencias estaba un pequeño cuadro atribuido a Sorolla, que tenían previsto llevarse con ellos. "Tiene mucho valor sentimental, de hecho se lo llevaban en todas sus vacaciones", ha comentado al programa Y ahora, Sonsoles la periodista Carolina Pons que se ha puesto en contacto con los dueños de la pintura". Según este relato, lo dejaron un momento apoyado en la acera o junto a la puerta del garaje mientras terminaban de cargar el vehículo y se marcharon sin recogerlo. Cuando se dieron cuenta y volvieron, el lienzo ya no estaba.

La obra es de pequeño formato, representa dos barcos en una playa, está enmarcada en madera barnizada y tiene paspartú blanco. Además, el valor de la obra es mayor ya que se trata de un lienzo autógrafo y dedicada a la familia propietaria, de ahí que el daño principal para ellos sea sentimental, aunque el valor económico no se haya concretado.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y, según ha explicado fuentes de la investigación a este medio, los agentes están revisando cámaras de videovigilancia de la zona y, según las primeras informaciones, en las imágenes aparecen varias personas que cogen el cuadro. También se están haciendo gestiones en hoteles y apartamentos turísticos del entorno para intentar identificarlos, según las fuentes oficiales. ¿Quiénes se hicieron con el sorolla?: ¿Vecinos de la zona?, ¿turistas?, ¿cualquiera que pasara por allí? ¿Sabían que estaban cogiendo cuando se encontraron el lienzo en la calle? Nadie sabe nada.

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El pasado diciembre los jardines del Real Alcázar acogieron la exposición Sorolla en el Alcázar de Sevilla, donde a través de 15 cuadros el maestro valenciano retrató su mirada sobre el gran palacio de Sevilla.

Fuente: El Correo de Andalucía