El barrio ibicenco de Ca n’Escandell vivió ayer el día grande de sus fiestas de San Pablo con una jornada marcada por los actos religiosos, el encuentro vecinal y la música. La festividad comenzó a las 20 horas con la misa solemne presidida por monseñor Vicente Ribas, obispo de Ibiza y Formentera, y continuó con la tradicional procesión, acompañada por la Agrupación Musical de la Cofradía del Cristo Yacente.

Ca n’Escandell celebra San Pablo con mucho ritmo | C.M.

Estaba previsto que la celebración siguiera en el centro social con la ‘Noche de encuentro y ritmo’, un homenaje a los mayores del barrio, para concluir con el teatro musical ‘Al ritmo de la noche’, a cargo del grupo de teatro de la Asociación de Vecinos San Pablo.

Noticias relacionadas

Ca n’Escandell celebra San Pablo con mucho ritmo

El día grande de las fiestas estuvo precedido por el concierto el sábado de la banda ibicenca Projecte Mut, que reunió a sus seguidores más fieles en el centro social. El grupo interpretó sus temas más conocidos en una actuación cargada de emoción, con recuerdos especiales para los desaparecidos Enric Planells y Gilberto Tur. La velada acabó con los músicos bailando junto a su público sobre la pista y haciendo el pasillo a sus seguidores, en una imagen que resumió el ambiente cercano y participativo de estas fiestas.