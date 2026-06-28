Celebración de Ses Nostres Arrels en Ibiza con un calor poco tradicional

"Hace mucho calor. La idea habría sido hacerlo antes, pero no pudimos porque sa Peixateria no estaba abierta todavía", explica Carmen Domínguez, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ibiza poco después de abrir la primera edición de la feria Ses Nostres Arrels en el mismo corazón de Vila. Pero a pesar de la temperatura se mantiene optimista: "De todas formas, tenemos muchas actividades chulas y esperamos que venga mucha gente"

La propuesta busca celebrar la cultura, las tradiciones y las raíces de Ibiza mediante una variedad de actividades en las que puede participar todo el mundo, desde los más pequeños. Sin embargo, durante la primera mitad de la programación del sábado, hay muchos menos asistentes de los esperados.

La fecha no acompaña: en las horas en las que comienzan las actividades el sol pega fuerte y no hay ninguna sombra donde refugiarse más allá del interior del propio edificio, lo que supone no poder ver los puestos artesanales ni el tir amb bassetja, las dos principales atracciones durante la mañana. También hay juegos tradicionales para niños, aunque la mayoría están directamente bajo el sol. Por suerte, los juegos están hechos de madera, así que no absorben demasiado calor, pero aún así no invita a estar mucho rato usándolos.

Zona de juegos infantiles bajo el sol / Daniel de Lama

En el exterior de sa Peixateria, los artesanos que regentan los puestos tienen opiniones similares. Según Maria José Coronado, que fabrica ropa y accesorios para el ball pagès:"La feria está muy bien, pero hay poca gente y mucho calor". Comenta que la hora no es buena y que "se podría haber hecho en otra fecha". "La gente está en la playa cuando hace este calor. No viene aquí". Pero, por otra parte, considera que la fiesta es "muy importante" para los artesanos: "a nosotras nos viene muy bien".

Marjoleine y Neus, de la Colla de sa Bodega, piensan lo mismo: "En verano es un poco complicado. Hubiera sido mejor en septiembre u octubre. En esta época, la gente va más a la playa". A pesar de ello, confían en que por la tarde, cuando haga menos calor y la gente se haya ido ya de la playa, habrá más gente. Marjoleine cree que, al haber estado tanto tiempo sa Peixateria cerrada, la gente se ha olvidado ya del lugar. "El Mercat Vell está más a la vista. La gente viene a ver la parte antigua, como Dalt Vila, pero el resto de zonas alrededor también son historia de la isla y es importante conservarlas". No obstante, ambas están contentas con la feria: «La iniciativa está muy bien. Es muy importante mantener la cultura».

Y aunque la gente se pueda haber olvidado, lo que le pasa a muchas otras personas es que no saben que sa Peixateria abrió sus puertas finalmente este 3 de junio tras décadas cerrada al público.

"Se solapan eventos"

Se oye a una mujer preguntar a uno de los ayudantes de la organización si eso es la inauguración, y después quedar sorprendida al enterarse de que ya lleva casi un mes abierta. "Falta organización por parte de los organismos de cultura", comenta un hombre que prefiere no decir su nombre: "para la poca representación cultural que hay de por sí, muchas veces se solapan eventos".

Lo dice en referencia al concierto de Projecte Mut que iba a celebrarse por la noche, al mismo tiempo que en sa Peixateria estaba previsto el de Aires Formenterencs.

"El sitio está bien, pero escondido. La poca gente que pasa por aquí está perdida", dice el artesano de esparto Pep Ramis, más conocido como Pep Esidro. Sa Peixateria está localizada en una calle paralela al Portal de ses Taules, en la Marina. Es un lugar que ya de por sí está apartado y por el que no suele pasar gente, y desde la feria no hay ningún esfuerzo por anunciarse o llamar la atención: no se ven ni carteles ni ninguna clase de señalización para que la gente que pasea por la calle sepa que ahí hay una feria. De vez en cuando se acerca algún turista, echa un vistazo y se va.

Pep Esidro en su puesto / Vicent Marí

A pesar de la falta de gente, las artesanas de 'espardenyes' Núria Costa y Victoria Marí consideran que esta clase de celebraciones son muy necesarias para mantener la cultura de la isla: "Son nuestras raíces. Nuestra alma. Tenemos que promover estas ferias porque es la representación de lo que fuimos, somos y seremos". Dan mucha importancia también a la juventud en este aspecto: "Lo hacemos por los jóvenes, aunque ellos también tienen que poner de su parte. Es muy importante que las nuevas generaciones sepan de dónde venimos, y que la gente que no sabe hacer lo que nosotras aprenda para poder transmitirlo después a sus hijos. Esto no se puede perder". En su puesto tienen colocado el proceso entero de fabricación de una 'espardenya', empezando con los materiales sin trabajar, que poco a poco se van transformando en una espardenya completa al mirar de izquierda a derecha. "Esto es de museo", se escucha decir a una mujer que mira el puesto.

Una de las actividades más destacable de la mañana es el 'Ball Pagès' con dos tipos distintos de 'brulada de corn al inicio'. Viene de parte de la Colla de sa Bodega, al ritmo de los tradicionales instrumentos de la isla, con la 'flaüta', el tambor y las 'castanyoles'.

A la una comienza el concierto infantil de la banda Batafaluga. Vestidos con trajes típicos ibicencos, dos de los integrantes de la banda enseñan al público a hacer 'ucs', el grito que solían utilizar los payeses para comunicarse a largas distancias.

El concierto de Batafaluga / Vicent Marí

'Tir amb bassetja'

Divierte también a gente de todas las edades el 'tir amb bassetja' a cargo del club JASA, que permite a los asistentes de la fiesta aprender y practicar este deporte tan típico de Ibiza. Para continuar esta actividad, este domingo se podrá participar en una competición para niños y niñas, y luego por la tarde en una para adultos. Como parte de la programación se incluye también un desfile de carros, 'ball pagès', en esta ocasión de parte de la colla de Vila, una actuación de los cuentacuentos David i Monma y una muestra de ca eivissenc que hará la Assosiació de Criadors des Ca Eivissenc.

También son destacables los talleres artesanales que hay por la tarde. Uno de fanalets dirigido a asistentes infantiles y otro de hierbas y café caleta dirigido a adultos. Ambos talleres requieren de inscripción previa, porque tienen aforo limitado a dos grupos de 25 personas.

Finaliza la programación con la actuación a las 19.30 del grupo Imaràntia, que se formó en Formentera y ha estado en numerosos festivales alrededor de las Balears y Cataluña.