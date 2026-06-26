Literatura
Reivindicación de la figura de Antoni Marí en Can Ventosa
La Biblioteca Municipal de Ibiza recordó ayer en Can Ventosa al escritor, poeta, ensayista y catedrático Antoni Marí Muñoz, fallecido el pasado 23 de marzo en Barcelona a los 81 años, con un recital poético y musical en el que participaron personas muy vinculadas al autor. La directora de la biblioteca, Fanny Tur, reivindicó durante el acto la dimensión intelectual de Marí y lamentó que Ibiza no haya reconocido suficientemente a una de sus voces culturales más destacadas. En el homenaje intervinieron su hermano, el cantautor Joan Murenu, que interpretó el poema musicado ‘Palau d’hivern’; la escritora Carme Balanzat; Neus Riera Balanzat; el poeta Bartomeu Ribes; y el poeta y traductor Francesc Parcerisas, amigo íntimo del autor.
El acto sirvió para recordar la trayectoria de Marí, autor de obras como ‘Preludi’ y ‘Un viatge d’hivern’, Premio Nacional de la Crítica en 1989, y para reivindicar su aportación a la poesía, el ensayo, la estética y la cultura ibicenca contemporánea.
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