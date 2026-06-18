Miles de españoles cambiarán de comunidad en los próximos años y esta será la gran beneficiada

Asturias será la región que, porcentualmente, más población de otras comunidades atraerá en los próximos quince años, según datos de la proyección de población 2026-2041 que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de un fenómeno ya conocido en Asturias: personas del resto de España que deciden instalarse en la región ante la presión turística, de vivienda e incluso climática en sus lugares de residencia, aprovechando también las facilidades para teletrabajar.

Las previsiones estadísticas del INE establecen un saldo neto (la diferencia entre quienes llegan y los que se van) de 1.920 migrantes procedentes de otras comunidades autónomas para este año 2026. Esa cifra subirá a 2.161 en 2030, 2.326 en 2035 y 2.015 en 2040, de tal forma que en 2041 habrá un saldo de 33 emigrantes procedentes de otras regiones por cada mil habitantes en Asturias. Es en esta estadística relativa, que tiene en cuenta el tamaño de cad autonomía, donde el Principado se situará como líder en España, seguido por La Rioja.

La inmigración de otros países seguirá siendo importante, aunque tenderá a a moderarse. Para 2041 se espera que haya 214.979 extanjeros en Asturias, frente a una población autóctona de 790.061 habitantes. Es decir, uno de cada cinco habitantes de Asturias será extranjero. Y ello a pesar de que irán llegando menos. El saldo migratorio previsto para este año 2026 es de 7.583 extranjeros. Esa cifra se reduce en 2030 a 6.304; en 2035, a 4.487; y en 2040 a 3.913. Esta ralentización de la inmigración es un vaticinio general para todo el país.

Mas defunciones que nacimientos

Partiendo de 1.021.569 habitantes en 2026, la población seguirá creciendo ligeramente al menos hasta 2030, año en el que se alcanzarán 1.024.625 habitantes, todo ello gracias a la llegada de inmigrantes. Pero a partir de 2030 se impondrá la realidad de la desaparición física de las cohortes del "baby boom", y del exceso de fallecimientos respecto a los nacimientos, unido a la disminución de la llegada de inmigrantes extranjeros prevista para la década que viene. Al principio, indican las proyecciones del INE, la reducción será mínima, casi inapreciable. A partir de 2033, la reducción será mucho más apreciable, con una pérdida de población de unas 2.000 personas al año. Para el año 2041, se habrán perdido 16.528 habitantes respecto a la población actual, situándose en 1.005.041. Que no se podrá revertir a pesar de ser la región española que más población atraiga de otras autonomías.

Asturias sería la segunda región que más población pierda, un 1,6 por ciento, solo superada por Extremadura, cuya población caería un 4,5 por ciento. En el lado contrario, las que más crecerían serían la Comunidad Valenciana (16,4%), seguida de Balearess (16,2%) y la Comunidad de Madrid (14,4%).

Hasta 4 millones más en España

En cuanto a España, en los 15 próximos años ganaría 4.251.150 habitantes (un 8,6%), hasta superar los 53,8 millones de personas en 2041.

Y, a mayores, en el año 2076 la población alcanzaría los 53,0 millones, con un incremento de 3,38 millones de personas respecto a 2026.

El progresivo aumento de las defunciones, superior al número de nacimientos durante todo el periodo proyectivo, daría lugar a un saldo vegetativo negativo. El saldo migratorio sería positivo en todos los años del periodo proyectivo, lo que provocaría, en balance, un aumento de población. En consecuencia, el aumento poblacional se debería, exclusivamente, a la migración internacional.

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En consecuencia, la población nacida en España disminuiría paulatinamente y pasaría de significar el actual 79,8% del total, al 59,6% dentro de 50 años. Poco más de la mitad de habitantes.