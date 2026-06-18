El fiscal mantiene la petición de 13 años para el rapero El Jincho por violar a una menor

Es lo que más quiero en este mundo, aunque me la hayan destrozado. Es el cruel y sincero testimonio del padre de una menor agredida sexualmente y donde el rapero David Calvo Villa, más conocido como “El Jincho”, y el cantante urbano Escol Osiris, conocido como “Osiris The Enemy”, han comparecido este jueves ante la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia acusados de agredir sexualmente a una joven en un hotel tras el concierto que dieron en una sala de fiestas de Mislata. La Fiscalía solicita una pena de 13 años de cárcel para cada uno.

Les acusa el Ministerio Público de agredir sexualmente a una menor de edad cuando esta, acompañada por una amiga, acudió al concierto que daban en Mislata y, tras el mismo, ambas amigas fueron al hotel de València donde se alojaban los artistas. Una de ellas subió a una de las habitaciones donde, según el Ministerio Fiscal, el cantante le pidió mantener relaciones sexuales, a lo que la joven de 17 años se negó. Pese a ello, el primero insistió y la chica accedió ante el temor de que le ocurriera algo al estar sola. Cuando la víctima logró salir del cuarto, se dirigió a la habitación que ocupaba el segundo encausado quien la forzó sexualmente. Este jueves, han tenido que dar cuenta de lo ocurrido la noche del 4 de noviembre de 2023.

Lo que más quiero, aunque me la hayan destrozado

El padre de la víctima de la agresión sexual ha declarado este jueves como testigo, confirmando que le dio permiso para ir al concierto e incluso la llevó él. No se enteró de lo ocurrido hasta que le llamó la Policía. Su hija tiene una discapacidad del 41% y grado uno de dependencia y, aun estando en tratamiento, cambió de humor tras lo sucedido. Ha explicado su padre que “se volvió más antisocial, más a la defensiva” y con cambios de humor.

Desveló el padre que la joven “tiene miedo de estar en València y por eso ahora vivimos en otro sitio”, en referencia a los recuerdos y miedos que le traen las vivencias de lo sucedido. El testigo dejó atónito al tribunal al revelar que este domingo uno de los acusados “le realizó una videollamada a mi hija, cuando no puede dirigirse a ella” en relación a la orden de alejamiento y de comunicación con la víctima.

También hacía referencia ante el tribunal de que “anoche, a las cuatro de la mañana recibimos llamadas ocultas. Es indignante que días antes del juicio nos pase esto. Que la dejen en paz, que ya le han hecho bastante daño”, explicaba muy molesto el padre de la víctima, quien ante todos ha recordado a que "mi hija es lo que más quiero en este mundo, aunque me la hayan destrozado.

El presidente del tribunal, el magistrado Pedro Castellano, anunciaba al padre que lo que estaba contando y denunciando “lo derivaremos para que se trate en otro procedimiento”.

La amiga se olvida de una felación

La declaración de la amiga de la víctima ha sido tan cuestionada que ha tenido que intervenir el magistrado Castellano para recordarle que estaba obligada a decir la verdad. Ha dicho que “yo no presencié ningún hecho de violación. Lo que sé es lo que me contó mi amiga”.

Explicaba ante la sala que la víctima de la violación “me ha manipulado, no apoyo su declaración” explicándole que ella no era quien ni debía apoyar nada, pues para eso estaba la víctima, se le recordaba desde el Ministerio Fiscal.

La joven se reiteraba en que “no vi nada grave” y cuando se le exponían los detalles que dio en la denuncia, respondía que “cuando declaré era reciente”. La Fiscal no se ha aguantado más y le preguntaba si cuando salió del baño vio a su amiga haciéndole una felación a El Jincho mientras le daba palmadas en la cara. “Ah! Sí. No me acordaba”.

Hasta el presidente del Tribunal ha tenido que interrumpir la declaración de la amiga-testigo para preguntarle: “¿Le han llamado por teléfono? ¿Ha hablado usted con gente? Mire que esto se puede comprobar” recordándole el juramento del principio de decir la verdad, o podría enfrentarse a penas de prisión por un delito de falso testimonio.

La acusación particular, tras leerle a la amiga ocho mensajes de texto que ella había enviado a Osiris donde decía “Estoy a vuestro favor”, “Conmigo no tendréis ningún problema” o “Si quieres puedo hablar con tu abogada para ayudarte” y vista la declaración en el juicio oral de ella, anunciaba que pedirá que se le deduzca testimonio a la joven por si ha incurrido en delito.

Relaciones no consentidas

La víctima ha dejado claro, reafirmándose en lo que ya dijo, que las relaciones sexuales no fueron consentidas, sino que estaba coaccionada por la situación, y cuando huyó de la habitación a refugiarse en la del otro cantante, su amiga estuvo 20 minutos en el baño mientras ella era obligada a realizarle una felación.

La joven, que cuando ocurrieron los hechos tenía 17 años, ha declarado que ni consumía ni consume drogas y que le habían puesto algo en la bebida.

Los acusados han negado los hechos. Mientras “El Jincho” decía que “no era cierto y que es totalmente falso” lo que denunciaba la víctima, sí reconocía que tuvo “sexo voluntario” con su amiga. Osiris únicamente reconoció que se besó con ella y que “no hubo mal rollo” en referencia a que fue consentido. Negaba la agresión sexual y se reafirmaba en que no percibió que la chica fuera menor de edad o que tuviera alguna discapacidad.

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La fiscal se ha reiterado en su petición de cárcel para los acusados, dado que la declaración de la víctima reúne la prueba de cargo suficiente para condenarlos y desvirtuar su presunción de inocencia. El relato de la víctima ha sido verosímil, ausente de incredibilidad subjetiva, y firme y constante en la incriminación, pues no se ha contradicho nunca. El juicio ha quedado visto para sentencia.