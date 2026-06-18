El 'boom' de incautaciones de camisetas de fútbol falsas colapsa los almacenes policiales y frena nuevos operativos

"El mes pasado se celebró un juicio relacionado con la incautación de camisetas falsificadas. El delito se cometió en 2012, que fue cuando se intervino el material ilegal. Esa mercancía ha estado almacenada desde entonces. 14 años de espera. Y las marcas afectadas, mientras tanto, pagando ese depósito".

Se lo explica a El Periódico de Catalunya Salvador Orlando, portavoz de la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema), tras el último golpe policial a las falsificaciones. La Policía Nacional ha culminado esta semana una operación internacional contra el tráfico de camisetas de fútbol falsificadas. Un operativo desplegado en 15 ciudades españolas que contó con efectivos de cuerpos internacionales como Europol o Interpol. Más de 66 mil camisetas. 16 toneladas de ropa. ¿Qué se hace con todo eso?

La respuesta es que se está pudriendo en almacenes y cuarteles, a la espera de que los jueces ordenen su destrucción. El depósito y custodia de las réplicas requisadas se ha convertido en un problema de grandes dimensiones. Está desbordando almacenes, bloqueando operaciones policiales y generando un agujero económico a los fabricantes legales. Toneladas de ropa se acumulan, algunas durante años, a la espera de ser eliminadas. Han de conservarse como prueba en un juicio. Pero los juicios se demoran una eternidad. Y el sistema está colapsando.

"Algunas prendas llevan años hacinadas en almacenes, a la espera de juicio. Tanto tiempo, que en algunos casos incluso se han generado plagas de insectos en torno al material incautado", aseguran desde Andema.

Artículo 337

El motivo de este colapso está en la legislación española: "El almacenaje y destrucción de productos falsificados después de una incautación policial conlleva estrictos procedimientos que garantizan que el producto no vuelve al mercado. En la UE varían según el país. En España, cosa que no sucede en otros lugares, los costes suelen ser para las marcas afectadas. Además de ser altísimos, no terminan nunca. El sistema es ineficaz", prosigue Orlando.

¿Por qué no se destruye de inmediato este material? Según el portavoz de Andema, la fisura legal se halla en el artículo 337 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: "Pone que 'podrá decretarse la destrucción' del material incautado. Si pusiera "se decretará", se habría acabado el problema. Pero pone "podrá decretarse". Y eso hace que algunos jueces no la decreten de inmediato".

Afirman desde Andema que "los procedimientos varían dependiendo de la cantidad incautada. Pero en el caso de que sea una intervención de producto muy numerosa, como la de la operación de esta semana, hay que guardarlo de prueba hasta el juicio. Eso supedita la destrucción del material a la celebración de esa vista, que no llega nunca", resumen.

Cuarteles desbordados

Orlando matiza que "cuando la cantidad es pequeña, puede depositarse en los cuarteles de Policía o Guardia Civil, provocando un trastorno importante en estos lugares. Pero cuando hablamos de toneladas, son las mismas fuerzas de seguridad las que nos contactan porque no caben. No tienen sitio donde poner más mercancía".

Es ahí cuando las marcas han de recurrir "a soluciones de almacenaje ajeno. Alquilar depósitos, espacios o la opción que haya disponible cerca del lugar en el que se ha cometido el delito, porque el transporte también tienen que costearlo las marcas y hay que intentar que esos costes no se disparen mucho más".

Las marcas, las propias víctimas de las falsificaciones, son las que deben asumir la responsabilidad de custodiar esas pruebas judiciales. Unos costes de almacenaje que acaban siendo elevadísimos, porque el ralentí de la justicia en España pospone sine die el proceso judicial en el que se deberá presentar este material como prueba. Una doble victimización.

El proceso se puede demorar uno, cuatro, diez años... o más, como el caso de los 14 años de espera que abre este artículo: "En grandes incautaciones, hay que demostrar que son prendas falsas. Algunos jueces acuerdan tomar muestras y peritarlas. El resto se destruye. Pero eso no sucede siempre y el sistema ha acabado por colapsar", apunta Orlando.

'Boom' del 'blokecore'

Las réplicas están experimentando un 'boom', con el auge del estilo 'blokecore' (vestir con camisetas de fútbol), la celebración del Mundial 2026 y la diferencia de precio entre una camiseta original (en torno a los 100 euros) y las réplicas (unos 20 euros de media). Eso lleva a que cada vez haya más demanda, más flujo de este tipo de comercio clandestino y, por tanto, más incautaciones.

Muchas de estas camisetas quedan custodiadas instalaciones policiales, pero allí también han colapsado ya: "Las autoridades tienen terribles problemas de espacio y nos piden ayuda para almacenar la mercancía. Así, la marca ha de pagar el transporte, el almacenaje y asegurarse de que no se rompe la cadena de custodia", señala Orlando.

Lo confirma la Policía

Un problema que confirma a este diario Jorge Vidal, inspector de Propiedad Industrial de la Comisaría General de la Policía Judicial. Es el portavoz de la operación Clean Trade, que intervino estas últimas 16 toneladas de ropa falsificada: "Nosotros también nos quejamos de ese sistema. Nos dificulta el trabajo".

Vidal reconoce que "no hemos podido trabajar en algunas operaciones planeadas porque estábamos esperando las órdenes del juzgado. Porque los almacenes donde se han de guardar estas prendas a la espera de juicio ya estaban al máximo de su capacidad", admitiendo que "las marcas tienen derecho a quejarse, porque es cierto que son ellas las que deben asumir estos costes".

Sistema griego

En Andema insisten en que "las falsificaciones son un delito público. Por tanto, debería ser la administración pública la que se haga cargo del transporte, almacenaje y destrucción de las mercancías, pendiente de que se puedan repercutir los costes contra el infractor".

Desde la asociación apuntan que este no es el único problema medioambiental que genera este sistema: "Una vez que las autoridades ordenan la destrucción se procede a la eliminación que puede ser por trituración, compactación o incineración. En este caso hay opiniones también encontradas, ya que hay profesionales que opinan que los artículos falsificados no pasan controles de calidad ni de seguridad y que los materiales con los que están hechos no deberían usarse para nada y podrían provocar problemas medioambientales".

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Por todo ello las marcas piden que se aplique el mismo protocolo que en el caso de las incautaciones de drogas y sustancias estupefacientes. O, en su defecto, que se adopta el sistema griego, en el que un organismo público gestiona, imponiendo costes reducidos a las empresas afectadas.