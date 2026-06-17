Brüggemann deja su huella escultórica en forma de ‘hashtag’ en la bahía de Sant Antoni

En el exterior del espacio cultural Sa Punta des Molí, en la bahía de Sant Antoni, se ha instalado la escultura pública ‘Hashtag’, obra de Stefan Brüggemann, que se inauguró este martes por la tarde en el marco de las actividades de la quinta edición de CAN Art Fair Ibiza.

La escultura pública ‘Hashtag’, ubicada en sa Punta des Molí, en Sant Antoni, es de acero corten. | J.A. RIERA

Como resaltan desde la propia organización, la instalación, realizada con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Antoni, que la ha financiado, «marca un hito en la trayectoria de la feria, al convertirse en el primer proyecto de arte público permanente comisariado» por ella.

Fue Sergio Sancho, su director, el que le propuso el proyecto al artista mexicano. Le dio para escoger varias localizaciones. Brüggemann se decantó por sa Punta des Molí porque le gustaba la idea de establecer una conexión con el filósofo, ensayista y crítico Waltern Benjamin, que se alojó allí en los años 30. «Este hashtag son como las coordenadas», apuntó sobre el motivo por el que había elegido para esta intervención «este símbolo de localización, clasificación y viralidad en el entorno digital». En palabras de la organización de CAN, «la obra propone una reflexión sobre cómo se construye y proyecta hoy la imagen de la isla en el imaginario global».

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El artista ha empleado para esta escultura acero corten con la idea de que su color y aspecto varíe a medida que se vaya oxidando.