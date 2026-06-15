España triplicará los fondos para investigar enfermedades que afectan a las mujeres hasta alcanzar los 18 millones anuales

España se ha propuesto cerrar la histórica brecha de género que, desde hace siglos, afecta a la investigación científica sobre la salud de las mujeres y que, según constatan múltiples estudios, ha dejado atrás a muchos de los males que afectan a más de la mitad de la población. Para hacer frente a esto, Pedro Sánchez ha anunciado que el Gobierno desplegará un nuevo programa que contempla, entre otros, triplicar la inversión en I+D dedicada, específicamente, a la salud de las mujeres, hasta alcanzar cerca de 18 millones de euros anuales. "Esta iniciativa servirá para impulsar la investigación, el diagnóstico y el tratamiento en áreas que no han recibido la atención necesaria y que condicionan la vida de miles de mujeres de nuestro país. Hablamos de dolor crónico, de enfermedades autoinmunes y tiroideas, de salud cardiovascular y mental, de la menopausia y de salud hormonal", ha afirmado el presidente del Gobierno durante la presentación de este programa.

La iniciativa, liderada por el Ministerio de Ciencia y presentada este lunes en la sede de la Fundación Ortega-Marañón (FOM), contempla tres grandes líneas de actuación. La primera consiste en impulsar un programa específico para fomentar que empresas y centros de investigación realicen proyectos de I+D en salud de mujeres a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. La segunda se centra en desplegar nueva línea de financiación en el Instituto de Salud Carlos III para que las instituciones de esta red científica estatal trabajen en estas áreas de forma colaborativa. Y la tercera plantea la creación de una nueva línea de contratos predoctorales específicos enfocados al desarrollo proyectos de esta temática en la principal convocatoria de la Agencia Estatal de Investigación.

La iniciativa plantea crear nuevas convocatorias de becas para que empresas y centros de investigación desarrollen estudios sobre endometriosis y menopausia

Uno de los objetivos de este programa será mejorar la investigación de la endometriosis y del síndrome de ovario poliquístico (SOP), ahora 'rebautizado' por la comunidad científica como síndrome ovárico metabólico poliendocrino (SOMP). Según ha recordado la ministra de Ciencia, Diana Morant, este tipo de afecciones afectan a más del 15% de mujeres en edad reproductiva y, aún así, tardan hasta 10 años en ser diagnosticadas. Y eso, a la larga, deriva en verdaderos "calvarios" para quienes padecen estos males ya que, ante una falta de diagnósticos claros y tratamientos, se ven obligadas a vivir años con dolores crónicos y, muchas veces, incapacitantes. Es por eso que, tal y como ha reinvidicado la ministra, urge acelerar los estudios sobre estas cuestiones para entender de forma más clara estas patologías y, sobre todo, brindar una mejor atención médica a las mujeres que lo sufren.

Ciencia con perspectiva de género

Entre los objetivos de este programa destaca el fomento a la investigación de la menopausia, un proceso que ha sido "históricamente infravalorado" como objeto de investigación a pesar de su impacto en salud cardiovascular, ósea, metabólica, mental y calidad de vida. También se lanzarán convocatorias para fomentar la investigación de las enfermedades autoinmunes que afectan a mujeres, que afectan en torno a un 80% a la población femenina y, aún así, siguen careciendo de herramientas diagnósticas adecuadas y tratamientos especializados. La iniciativa también aspira a mejorar la investigación en algo tan esencial como el estudio de las enfermedades cardiovasculares, que destacan como la primera causa de muerte en mujeres en Europa y que, pese a ello, muchas veces son más complicadas de diagnosticar porque, por ejemplo, no se conocen bien los síntomas de infarto femenino.

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"El objetivo de este programa es que las mujeres cuenten en la evidencia científica, cuenten en las prioridades de innovación y cuenten en los resultados que finalmente genera el sistema de salud"

Según explican desde el Ministerio de Ciencia, el objetivo final de este programa es "construir masa crítica investigadora y redes multidisciplinares específicas" para mejorar el conocimiento científico sobre la salud de las mujeres y, sobre todo, "favorecer que los avances científicos se traduzcan más rápidamente en tecnologías sanitarias, protocolos clínicos, innovación diagnóstica, terapéutica y quirúrgica". "El objetivo final de este programa es que las mujeres cuenten en la evidencia científica, cuenten en las prioridades de innovación y cuenten en los resultados que finalmente genera el sistema de salud", resumen los impulsores de esta iniciativa, bautizada como 'Somos, contamos', y que irá desplegándose en los próximos meses mediante la publicación de las diversas convocatorias.