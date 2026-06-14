Adiós al apocalipsis climático: España se vuelca en la revolución 'solarpunk', la corriente que imagina un futuro mejor

Durante mucho tiempo, quizás demasiado, quienes hablaban del futuro de la crisis climática recurrían a las imágenes de un apocalipsis como advertencia de lo que podía ocurrir en caso de no actuar a tiempo. Pero este recurso narrativo, lejos de incitar a la acción, para muchos se convirtió en un freno emocional y, sobre todo, en un obstáculo para imaginar un futuro apetecible hacia el que navegar. Frente a esto, en España son cada vez más los que se suman a la corriente del 'solarpunk', un movimiento cultural que reivindica un futuro donde naturaleza, tecnología, progreso y sostenibilidad conviven en armonía. "Se trata de un nuevo imaginario para orientar nuestros deseos hacia un futuro deseable. Es algo tan revolucionario como hacer apología de la esperanza", afirma con convicción Emilio Santiago, antropólogo climático del CCHS-CSIC.

"Se trata de un nuevo imaginario para orientar nuestros deseos hacia un futuro deseable. Es algo tan revolucionario como hacer apología de la esperanza" Emilio Santiago — Antropólogo

El imaginario 'solarpunk' lleva años gestándose en obras de arte, libros, películas y videojuegos alternativos. En gran parte, a través de la mirada de mujeres, gente racializada, personas 'queer' y colectivos históricamente marginados que, paradójicamente, en contraposición a las narrativas distópicas, se han atrevido a imaginar un mundo futurista en el que la sociedad ha aprendido a utilizar la tecnología, la innovación y la tradición para vivir mejor sin sobrepasar los límites del planeta. A diferencia del 'cyberpunk', donde se retratan sociedades hipertecnológicas pero profundamente desiguales, en las historias de 'solarpunk' se dibujan ciudades con coches voladores, edificios cubiertos de vegetación y placas solares que dan cobijo a personas, animales y plantas. Con molinos eólicos, globos aerostáticos y ovejas 'cyborg'. En este mundo, la tecnología y la innovación cobran un nuevo protagonismo pero, lejos de entenderse como un fin en sí mismos, se orientan a mejorar la vida comunitaria, reforzando así la idea de que el progreso tecnológico solo tiene sentido si está al servicio de la gente.

"No se trata de un programa político cerrado, de una ideología o de un pack de propuestas concretas. El 'solarpunk' es, ante todo, una brújula para orientar deseo colectivo en la dirección correcta. Es un gimnasio para entrenar nuestros anhelos y visualizar el horizonte de un futuro mejor", comenta Santiago. Los defensores de esta corriente afirman que la verdadera fuerza de este movimiento es reivindicar una nueva narrativa social y cultural con la que impulsar las transformaciones necesarias para hacer frente a la crisis climática y, sobre todo, recordar ue el horizonte final es un futuro aún más deseable.

""No se trata de un programa político cerrado, de una ideología o de un pack de propuestas concretas. El 'solarpunk' es, ante todo, una brújula para orientar deseo colectivo en la dirección correcta. Es un gimnasio para entrenar nuestros anhelos y visualizar el horizonte de un futuro mejor"

"La batalla por la transición ecológica no se ganará únicamente con estudios científicos, discursos políticos o despliegue de nuevas tecnologías. Necesitamos crear un discurso cultural que alimente estas transformaciones. De poco sirve diseñar estrategias para reducir emisiones o transformar las ciudades si la ciudadanía no es capaz de imaginarse viviendo en estos nuevos escenarios", esgrimen Gemma Barricarte y Alejandro Rivero, defensores del movimiento 'solarpunk' en España.

Ejemplos 'revolucionarios'

Hace décadas que las ideas del 'solarpunk' proliferan en productos culturales creados en los márgenes de la sociedad pero ahora, por primera vez, el eco de esta revolución cultural ha conseguido irrumpir en una sede del Gobierno. Concretamente, en la sala honorífica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Desde allí, el subsecretario del Miteco, Miguel González Suela, ha aplaudido el entusiasmo de este movimiento y ha reivindicado la importancia de disponer de una herramienta que nos permita "pensar en el mañana desde la esperanza y no desde la resignación".

"Hablar del 'apocalipsis' puede funcionar como advertencia, pero no puede convertirse en único mensaje. Debemos ir más allá del discurso del miedo y atrevernos a pensar desde el optimismo, construir horizontes de futuro deseables y convertirlos en política", ha argumentado González durante un encuentro 'solarpunk' pionero en Madrid.

"Hablar del 'apocalipsis' puede funcionar como advertencia, pero no puede convertirse en único mensaje. Debemos ir más allá del discurso del miedo y atrevernos a pensar desde el optimismo, construir horizontes de futuro deseables y convertirlos en política" Miguel González Suelo, subsecretario del Miteco

Si el primer gran reto de este movimiento es recuperar la esperanza por un futuro mejor, el segundo es ayudar a trazar un camino para conseguirlo. Y frente a esto, Santiago recuerda que la revolución del 'solarpunk' ya está gestando y, de hecho, está mucho más cerca de lo que creemos. Las 'superilles' de Barcelona, afirma, son 'solarpunk' porque reivindican la transformación urbana y la irrupción del verde en las ciudades. También lo es ir en bicicleta, hacer compost o comer proteína vegetal en un mundo en que, por defecto, se nos ha enseñado a comer productos de origen animal a todas horas.

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"Echarte una siesta es 'solarpunk' porque reivindica el derecho al descanso y a la pereza. Juntarte con gente es 'solarpunk' porque rompe con la soledad encapsulada. Hasta proteger las abejas es 'solarpunk' porque son las que sostienen la polinización", reclama el antropólogo mientras recuerda que, al fin y al cabo, toda "pequeña o gran revolución" que ayude a construir un mundo mejor para todos ayuda a devolver la esperanza a un mundo que casi se había resignado a la idea de no tener un futuro deseable.