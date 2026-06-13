«Termino mi vida como he vivido, rodeado de amistad»

Ferdinand Guy Jocelyn (1945. Martinica), popularmente conocido como Tanit es uno de los personajes mas carismáticos y conocidos de Ibiza desde los años 70. Su figura ha sido un emblema del movimiento hippie y su singularidad como personaje ha cautivado a residentes y turistas por su originalidad, carácter extrovertido, su eterna sonrisa y por sus bailes emulando a los indios apaches.

Con su amigo y protector Pocholo Martínez Bordiú.

Nieto de un indio apache americano, padre francés, Ferdinand Guy Jocelyn, y madre vietnamita, Tagus, es descendiente de una familia noble y terrateniente de Martinica. Nació en un barco en el mar, por eso no ha entendido de fronteras, sino de humanidad desde que llegó a Ibiza en busca de la libertad y una vida nómada: «Ibiza me ha dado todo, la libertad, las plumas, las rastas, me ha devuelto a mis orígenes y dejado vivir como he querido. La diosa Tanit me bautizó con su nombre. Mi padre es el Sol y mi madre, la Luna y soy una estrella libre y errante que viaja en el firmamento».

Acompañado por la bailarina Jennifer y el artista Vaughn.

Tanit se encuentra hospitalizado en la Clínica del Rosario, diagnosticado de un cáncer terminal y los médicos le han dado 20 días más de vida: «Le he tirado de la lengua al doctor y me ha dicho que tengo un cáncer avanzado e incurable. No quiero quimioterapia ni morfina. Terminaré mis últimos días con resignación y como he vivido siempre, rodeado de amistad y cariño. El hospital es para mi un hotel de cinco estrellas, me cuidan y tengo muchas visitas de amigos».

Jugando a las palas en ses Salines.

Con esta entereza, actitud y templanza repasa parte de su azarosa e increíble vida. Tanit ha sido un gran deportista, iba a todos lados en bicicleta, caminaba descalzo, jugaba fantásticamente a las palas en la playa de ses Salines, donde corría hacía atrás para mantener mejor su figura: «Eso me mantenía el culo firme y bonito», ríe. Vestía siempre con un taparrabos que le cubría lo indispensable, tenía pelo largo con rastas y adornaba su cabeza con plumas como un indio apache. Para los eventos serios vestía un traje de chaqueta y pantalón de gamuza amarillo, que le otorgaba un toque de gran originalidad y distinción.

El embajador de los hippies en la isla con su hijo Tanit.

Habla de su recuerdo más feliz en Ibiza: «Cuando abrimos Amnesia con Proncho en medio del campo y montamos una barra, que me costó siete millones de pesetas, para los amigos». Otro momento fue el concierto de Bob Marley en la plaza de toros: «Me llamó Bob y me pidió marihuana para fumar antes del concierto, fue un encuentro chamánico porque me encanta el reggae y lo pasamos de puta coña. Marley ha sido un cantante universal, único e irrepetible, un personaje emblemático y una figura que ha trascendido a la música y la forma de entender la vida porque tenía inspiración divina. Le prometí que me dejaría una rasta de pelo en su honor hasta mi muerte y aún la tengo. Su mujer y su hijo también han actuado en Ibiza pero no ha sido lo mismo».

Luis Ruiz del Portal, Tanit y Benedicte en el Bar Keeper en los 90.

Tras los años de Amnesia, Tanit se fue a la discoteca Ku: «También tuve una barra al lado del privado de los artistas y el tobogán. Allí conocí a grandes personajes y artistas. Posteriormente fui a Keeper hasta que decidí dejar la noche y pasar al día en Malibú con Esteban y Pili. Allí conocí a los grandes deportistas y a los campeones del mundo de fútbol. Fue una época muy especial para mí en la playa, al aire libre, corriendo, jugando a las palas y disfrutando del mar y la libertad absoluta».

Primer plano del abanderado hippie en el año 2021.

También trabó amistad con Pocholo Martínez Bordiu: «Es un buen amigo, me ha ayudado en momentos difíciles. Pocholo es auténtico, nunca miente y es único. Me presentó a Doña Pilar e hicimos una colecta benéfica para los niños sin fronteras en Ibiza. Luego me invitó a Madrid para otro acto benéfico. Viajé en avión, pero la policía no me dejaba entrar porque vestía con mi taparrabos, las plumas y descalzo, tuvo que intervenir Doña Pilar para que me dejasen pasar el control. Estuve en la impresionante finca de la familia y me ofrecieron su casa».

Imagen de los años 90 en la playa de ses Salines. / .

Tanit va desgranando anécdotas y pasajes conmovedores de su vida y avatares en sus 50 años de peripecias y cientos de mujeres: «Hubo una época en que los payeses no te dejaban salir con sus hijas y si no te portabas bien, había serias consecuencias».

Con Norbert de Bucanero en KU.

Las drogas no han sido ajenas a su vida nocturna: «He vivido la libertad de las pastillas, pero me ha gustado más un porrito de marihuana». No todo ha sido un camino de rosas y también ha sufrido serios reveses familiares: «Tuve un hijo adoptivo con mi mujer, Marianne, Vicent, al que no he visto en mucho tiempo, espero reconocerlo cuando venga a verme, y mi hijo pequeño, Tanit, esta en paradero desconocido».

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«Termino mi vida como he vivido, rodeado de amistad»

«Tanit es la eterna sonrisa de Ibiza. Ha logrado que mucha gente se enamorara de la isla y le viese como un ser especial por su respeto a la cultura, las tradiciones y el trato dado a todos por igual sin importar su nivel social. Es admirado y querido a la vez por su honestidad y forma de ser. Es el ultimo hippie representante de la esencia de la isla, las playas y sus maravillosos entorno», le define el productor Pino Sagliocco.