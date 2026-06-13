¿Qué efectos tendrá El Niño en España? Los expertos estudian el riesgo de veranos de calor (aún más) extremo y otoños de lluvias torrenciales

El Niño ya está aquí. Los organismos científicos internacionales confirman que este fenómeno climático natural que se origina en las lejanas aguas del Pacífico ecuatorial pero que, con el tiempo, acaba teniendo efectos en todo el mundo ya ha iniciado oficialmente su recorrido. Los expertos afirman que a raíz de esto algunas zonas del globo podrían verse expuestas a sequías extremas mientras que otras, por el contrario, a más episodios de lluvias torrenciales. ¿Pero qué pasará en España? Los modelos apuntan a que "no hay una señal clara" sobre los impactos de este fenómeno en el país y eso, en la práctica, no significa necesariamente que nos salvamos de sus efectos sino que, en realidad, hay mucha incertidumbre sobre qué ocurrirá.

Los científicos afirman que, por ahora, hay dos escenarios que se están estudiando de cerca para entender los posibles efectos de El Niño en España. El primero, y quizás más evidente, es el aumento de las temperaturas asociado a este fenómeno y que, según apuntan los expertos, podría dar lugar a un incremento de los termómetros españoles durante todo el año, a veranos todavía más calurosos y a un mayor riesgo de episodios de calor extremo como, por ejemplo, olas de calor más intensas, más duraderas y con más récords de calor. Los análisis apuntan a que en zonas como el Mediterráneo, donde el calentamiento global ya avanza a un ritmo superior a la media planetaria, El Niño podría sumarse al efecto del cambio climático y dejar un calor aún más intenso.

El fenómeno podría aumentar el riesgo de sufrir olas de calor más intensas, duraderas y con más récords de calor

El otro escenario sobre el que debaten los científicos es el efecto de El Niño sobre el régimen de las lluvias en España. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) afirma que en los años en los que se registran episodios de este tipo, sobre todo en el caso de los que adquieren una categoría de "muy intensos", suele aumentar el riesgo de registrar otoños e inviernos muy lluviosos. En este sentido, según explican los especialistas de esta entidad, si los pronósticos se confirman a partir de septiembre podríamos tener una situación propicia para la formación de "trenes de borrascas" como, por ejemplo, las que se registraron el pasado mes de enero. Si a esto se le suma el efecto de una atmósfera sobrecalentada, no podemos descartar que gran parte de estas precipitaciones caigan de forma torrencial. Y eso, a su vez, podría aumentar el riesgo de inundaciones hasta como mínimo el invierno.

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Los expertos afirman que estos algunos de los escenarios que habrá que tener bajo control en los próximos meses aunque, por ahora, no hay nada claro. Una de las grandes dudas, de hecho, es sobre cuánto los efectos de El Niño podrían hacerse sentir en España ya que, según apuntan los modelos, el impacto de este fenómeno sobre el clima global no es inmediato y habrá que esperar unos meses para sentir su eco. Los pronósticos apuntan a que este ciclo seguirá cogiendo fuerza hasta como mínimo el próximo otoño y que se alargará hasta inicios del año que viene, con una probabilidad de hasta el 63% de que adquiera una intensidad "muy fuerte".