Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 12 de junio de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 12 de junio de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 04, 07, 14, 22 y 23, y las estrellas 07 y 01.
El código del Millón ha sido el CTH66915.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Revientan una macrofiesta ilegal en Ibiza con djs famosos, más de mil personas y hasta un tiovivo
- Cinco heridos por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Ibiza
- Así es un 'after' en una villa de Ibiza con algunos de los djs más famosos del momento
- Fallece Guillermo Fornes, un artista en busca de la raíz
- Un yate se estrella contra un acantilado en s'Espalmador
- Paralizadas las obras en el Ibiza Corso Hotel por denuncias vecinales
- Amparo, de Ibiza, a su cita en 'First dates': “Si te encantan las mujeres me tendrás que explicar el tema de ser cura”
- Herido un tripulante en el choque de dos catamaranes en la costa de Formentera