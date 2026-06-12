“El año pasado fui a verlo; ahora él ha venido a verme”: el encuentro de la joven tinerfeña Mariam con León XIV tras su gran prueba

El 12 de junio quedará marcado en la vida de Mariam Falcón como el día en que conoció a León XIV. Después de diez meses de sufrimientos provocados por una enfermedad que llegó a poner en peligro su vida y dejó secuela en sus extremidades, una alegría que nunca habría imaginado: ver en persona al pontífice, al mismo que ella fue a su encuentro hace un año con motivo del año jubilar en Roma. "El año pasado fuiste a verlo tu y ahora viene él a verte", le comenta con naturalidad, como si el papa fuera un miembro más de su familia numerosa de por sí.

“Lo miré, le di la mano y ya ni sé qué decir. No tengo palabras”, confesó todavía emocionada después del encuentro que tuvo detrás del escenario del recinto celebrativo donde León XIV presidió la eucaristía con la que cerró su viaje apostólico a España.

Detrás de ese momento que podría ser hasta novelero se esconde una historia de dolor, de resistencia y de una fe que, según ella misma reconoce, fue la única capaz de sostenerla cuando su vida cambió de manera radical; eso sí, gracias al aliento recibido de su familia, comunidad y amigos cuando el mundo parece tembrar a su alrededor.

Así resume su experiencia de vida cuando en diez meses ha vuelto a salir el sol: "me quedo con ese alza la mirada, que incluso antes que se eligiera como lema del viaje del Papa a España, era mi día día: alzar la mirada para mirar al Señor y no dejarme llevar por el sufrimiento”".

Una joven como cualquier otra

Mariam tiene 23 años. Nacida, criada y ensolerada en Santa Cruz de Tenerife. Es la tercera de siete hermanos, en una familia en la que la fe siempre ha formado parte de la vida cotidiana. Sus padres se conocieron en la Iglesia y ella creció viendo las celebraciones, la comunidad y la oración como algo natural.

Estudiaba Administración y Finanzas y llevaba una vida propia de cualquier joven de su edad. Su relación con la Iglesia también había estado marcada por experiencias internacionales. Participó en la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia en 2016, volvió a encontrarse con miles de jóvenes católicos en Lisboa y, durante el último año jubilar, peregrinó a Roma. En aquel viaje no podía sospechar que, apenas unos días después de regresar a casa, comenzaría el capítulo más difícil de su existencia.

Un regreso que cambió su destino

Volvió de Roma un viernes. Al día siguiente comenzaron los síntomas: vómitos, mareos, un intenso dolor de cabeza y un malestar general que inicialmente parecía una enfermedad pasajera. El lunes se desmayó en su casa. Los sanitarios que acudieron pensaron en un cuadro de deshidratación o un golpe de calor, ya que tenía la tensión muy baja. Fue trasladada a urgencias, donde en pocas horas la situación se agravó dramáticamente.

Las manchas que empezaron a aparecer en su piel anunciaban que algo mucho más grave estaba ocurriendo. El diagnóstico no era muy esperanzador: una meningitis bacteriana que había provocado una sepsis severa. La infección comprometió la circulación sanguínea en sus extremidades y provocó necrosis en gran parte de sus tejidos.

Mariam recuerda que durante los primeros días apenas era consciente de la gravedad de la situación. Cuando despertó pensó que solo había pasado una noche. En realidad, habían transcurrido cuatro días. A partir de ese momento comenzó una lucha de meses entre la vida y la muerte.

El aprendizaje del sufrimiento

La joven permaneció ingresada desde agosto hasta diciembre. Durante ese tiempo tuvo que enfrentarse a noticias que ninguna persona está preparada para recibir. Los médicos llegaron a plantear amputaciones por encima de las rodillas e incluso la pérdida de uno de sus brazos.

El impacto emocional fue enorme. “¿Por qué yo? ¿Qué he hecho para merecer esto?”, reconoce que fue una pregunta que se repitió una y otra vez en los momentos de mayor desesperación.

Sin embargo, en medio de esa oscuridad apareció una frase que cambiaría su manera de mirar lo ocurrido. Sus familiares, los miembros de su comunidad y quienes la acompañaban espiritualmente le invitaban a cambiar la pregunta. No preguntarse “por qué”, sino “para qué”.

No se trataba de negar el dolor ni de convertir la enfermedad en algo fácil de aceptar. Había días de lágrimas, de rabia y de cansancio. Días en los que la joven que antes caminaba, hacía su vida con total independencia y podía ayudar a cualquiera, necesitaba ahora que la ayudaran incluso en los gestos más básicos de la vida diaria. Aceptar esa nueva realidad fue uno de los combates más duros.

Una batalla acompañada

En los momentos más difíciles nunca estuvo sola. Sus padres acudían cada día al hospital. Cuando apenas podía hablar, rezaban junto a su cama, le daban la bendición y permanecían a su lado en silencio. Sus hermanos, sus amigos y los miembros de su comunidad se convirtieron en una red de apoyo constante.

La joven Mariam Falcón, en la capital tinerfeña, este viernes, para ver al papa. / María Pisaca

Uno de los recuerdos que guarda con más emoción ocurrió cuando todavía permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos. Aquel día había recibido una mala noticia médica y su estado de ánimo estaba por los suelos. De repente escuchó voces, cantos y gritos procedentes del exterior del hospital. Era su comunidad, que se había reunido bajo su ventana con pancartas y canciones para recordarle que no estaba sola. “Ese día ya ni me acordaba de la mala noticia. Me acuerdo de que vinieron a verme”, recuerda.

Con el paso del tiempo, una segunda valoración médica y un tratamiento especializado permitieron salvar gran parte de sus extremidades. Finalmente las amputaciones se realizaron por debajo de las rodillas, lo que aumenta sus posibilidades de recuperar la movilidad con prótesis. Conservó también sus brazos y sus manos.

Hoy continúa en rehabilitación, fortaleciendo su cuerpo y preparándose para la siguiente etapa de su recuperación.

“El Señor me fue preparando el camino”

Cuando Mariam mira hacia atrás encuentra en muchos detalles una cadena de acontecimientos que, desde su experiencia de fe, interpreta como señales de una presencia que la acompañó incluso antes de que comenzara la enfermedad.

Recuerda, por ejemplo, que durante meses había pedido a Dios que su padre encontrara un trabajo. Ese empleo terminó llegando en el hospital donde ella acabaría siendo tratada por los especialistas que lograron salvar sus extremidades. “Él lo fue preparando todo”, afirma con sencillez.

No significa que el sufrimiento haya desaparecido. Todavía hay preguntas sin respuesta, cicatrices visibles y un proceso de adaptación física y emocional que continúa día a día. Pero también existe una convicción que se ha hecho más fuerte con el paso del tiempo: la de seguir adelante.

El día en que el Papa vino a verla

Por eso la llamada que recibió días antes de la visita de León XIV a Tenerife tuvo un significado especial.

El obispo de Tenerife quiso que Mariam formara parte del grupo de personas que podrían saludar personalmente al Santo Padre al finalizar la gran celebración eucarística. La mañana de la celebración acudió en silla de ruedas, acompañada por su hermana Paula, con quien la enfermedad había fortalecido un vínculo que antes estaba marcado por las diferencias propias de dos hermanas de edades cercanas.

Noticias relacionadas

Después de la misa llegó el instante esperado, el encuentro con el papa que precisamente la invitó a alzar la mirada, con una invitación: "nos vemos en las Jornadas Mundiales de la Juventud que se celebrarán en Corea en 2027".