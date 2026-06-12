Las multas por exceso de ruido se extienden al Metropolitano

Siguiendo la estela de su gran rival, el Atlético de Madrid sabe ya también lo que es tener problemas por el exceso de ruido durante los conciertos celebrados en su estadio. El Ayuntamiento de Madrid ha impuesto las primeras multas a promotores de eventos celebrados en el Metropolitano por superar los límites acústicos autorizados, según recoge un escrito del Defensor del Pueblo remitido a la Asociación Vecinal Las Musas-Las Rosas.

El concierto de AC/DC celebrado en 2025 se lleva la palma por el momento, con una sanción que asciende a los 80.800,80 euros. La carta de la institución presidida por Ángel Gabilondo, enviada en respuesta a la petición de amparo de los residentes, menciona además otras dos sanciones leves: una de 180 euros al promotor del Torneo Fútbol Base Internacional Madcup y otra de 500 euros al promotor del concierto de Imagine Dragons.

Además de constatar la existencia de estos expedientes sancionadores, Gabilondo ha decidido suspender por ahora su investigación mientras los hechos denunciados están siendo examinados por la Fiscalía Provincial de Madrid. Eso sí, la institución deja la puerta abierta reactivar el expediente si los hechos no tuvieran relevancia penal, pero sí pudieran constituir irregularidades administrativas.

El conflicto vecinal se ha reavivado estos días con la celebración de los diez conciertos de Bad Bunny en el Metropolitano. La AV Las Musas-Las Rosas denuncia que cada gran evento reproduce los mismos problemas en el entorno: exceso de ruido, cortes de acceso a viviendas, atascos, dificultades de aparcamiento, suciedad, inseguridad e invasión de aceras por terrazas de establecimientos de restauración.

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En este sentido, los vecinos recuerdan que el estadio no fue concebido para albergar conciertos y señala que su estructura, con grandes aberturas laterales, facilita la propagación del ruido hacia las viviendas próximas. Según la asociación, el Metropolitano acogió 12 grandes conciertos en 2025 y este año está previsto que celebre 22.