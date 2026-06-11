La Guía de Ibiza y Formentera cumple 35 años como embajadora de las Pitiusas

En marzo de 1992, una guía de apenas 36 páginas salió de Ibiza rumbo a Berlín para presentarse en la ITB, una de las grandes ferias turísticas del mundo. Era una publicación modesta, que se empezó a gestar un año antes, nacida con una ambición clara: contar la isla más allá de los tópicos. 35 años después, aquella primera publicación se ha convertido en una Guía de Ibiza y Formentera, de referencia, bilingüe, visual, renovada y capaz de reunir en una sola edición el universo de las Pitiusas.

La Guía de Ibiza celebra en 2026 su 35 aniversario con un rediseño de sus páginas que refuerza su filosofía, ayudar a descubrir Ibiza y Formentera a través de contenidos elaborados por un equipo de periodistas, fotógrafos, diseñadores y publicistas que conocen bien las islas.

Portada de la Guía de Ibiza y Formentera. / DI

La publicación se entregará en los quioscos el domingo 14 de junio. Al comprar Diario de Ibiza, el lector recibirá su ejemplar de la Guía de Ibiza y Formentera de verano 2026.

Esta edición es más moderna, más atractiva y con una estructura más dinámica, con grandes fotografías y una maquetación que invita a viajar incluso antes de hacer las maletas. Cada página está concebida para inspirar, informar y facilitar la consulta de quienes buscan conocer la autenticidad de las islas.

Editada en español e inglés

Con 268 páginas a color y editada en español e inglés, la publicación es una guía pensada para acompañar al visitante antes, durante y después de su estancia en las islas, para entretener y para conocer rincones, establecimientos y personajes de las Pitiusas.

La Guía ofrece información práctica para viajar a las islas. / DI

Uno de los grandes valores de la Guía es que reúne en una sola publicación todo lo que el viajero necesita saber sobre Ibiza y Formentera. Dos islas con personalidades diferentes, pero complementarias que encuentran en estas páginas un espacio común desde el que mostrar sus múltiples atractivos.

Pueblos con encanto

Las playas más espectaculares, los pueblos con encanto, la oferta hotelera, los restaurantes, la cultura, el patrimonio, los deportes, el ocio, las compras o las actividades náuticas tienen cabida en una publicación que busca ofrecer una visión completa de las Pitiusas.

La Guía incluye en una única publicación información de Ibiza y de Formentera. / DI

La Guía permite descubrir tanto la Ibiza más cosmopolita y vibrante como la tranquilidad de Formentera, ya que descubre entre sus páginas desde la energía de los grandes eventos internacionales hasta los pequeños detalles que conforman la identidad local y que muchas veces pasan desapercibidos para el visitante.

A ello se suman secciones específicas como Living Ibiza y Living Formentera, que profundizan en el estilo de vida de ambas islas, así como amplios contenidos dedicados a la moda, la gastronomía, la cultura, los deportes, la vida nocturna y entrevistas con algunas de las personalidades que forman parte de la actualidad pitiusa.

Escaparate para empresas

En un mercado saturado de contenidos elaborados desde cualquier rincón del planeta, la Guía de Ibiza conserva una característica diferencial: está hecha en las islas y por personas que conocen las islas. Esa mirada local permite mostrar una Ibiza y una Formentera más auténticas, alejadas de los tópicos y mucho más conectadas con la realidad cotidiana de quienes viven en ellas.

La prespectiva local muestra una Ibiza y una Formentera auténticas, alejadas de los tópicos. / DI

Durante estos 35 años, La Guía se ha convertido en una herramienta estratégica para empresas, instituciones y negocios locales. Hoteles, restaurantes, beach clubs, comercios, empresas de servicios, actividades náuticas y todo tipo de negocios han encontrado en esta publicación una plataforma idónea para conectar con miles de potenciales clientes.

Una Guía para conservar

La calidad editorial de La Guía y su larga vida útil la convierten en un soporte diferente a cualquier otro formato publicitario. El visitante no la consulta una sola vez. La conserva durante toda su estancia y, en muchos casos, también después de regresar a casa. Por ello, numerosas empresas llevan décadas apostando por aparecer en sus páginas, conscientes del prestigio y la credibilidad que la publicación ha construido a lo largo de los años.

La Guía se ha convertido en una herramienta estratégica para empresas, instituciones y negocios locales. / DI

La capacidad de difusión de la guía ha sido otra de las claves de su éxito. Cada año, viaja a algunas de las principales ferias turísticas internacionales. La edición de invierno se presenta en Fitur, en Madrid, mientras que la edición de verano tiene presencia en la ITB de Berlín y en la World Travel Market de Londres, tres de los grandes encuentros mundiales de la industria turística. A través de estas citas, la guía actúa como embajadora de las Pitiusas, puesto que acerca la imagen de las islas a profesionales del turismo, agencias de viajes, medios especializados y viajeros de todo el mundo.

Además, la publicación está disponible en quioscos, librerías, oficinas de turismo, hoteles, restaurantes, establecimientos colaboradores y en el aeropuerto de Ibiza. También se distribuye gratis junto a Diario de Ibiza el domingo 14 de junio, con lo que su alcance es muy amplio.

La Guía llega con esta edición a nuevos lectores gracias a su distribución conjunta con la revista Viajar. / DI

Como novedad este año, La Guía llegará a nuevos lectores gracias a su distribución conjunta con la revista Viajar, con lo que refuerza su presencia entre un público especialmente interesado en los grandes destinos turísticos como es el caso de Ibiza y Formentera.

Transformación de las islas

A lo largo de tres décadas y media, la publicación ha evolucionado al mismo ritmo que Ibiza y Formentera. Ha sido testigo de la transformación turística de las islas, del crecimiento de su oferta cultural y gastronómica y de su consolidación como referentes internacionales del ocio, el deporte, la sostenibilidad y la calidad de vida.

Sin embargo, sigue siendo una herramienta pensada para ayudar al visitante a descubrir lugares y encontrar experiencias y quizá ahí resida la clave de su longevidad.

La Guía cumple 35 años como embajadora de las Pitiusas

Hay publicaciones que se leen durante unos días y terminan en una estantería. Y hay otras que sobreviven al paso del tiempo, se convierten en objeto de consulta permanente e incluso acaban formando parte de la decoración de una casa. La Guía de Ibiza pertenece a esta categoría. Muchos visitantes la guardan como recuerdo, otros la coleccionan edición tras edición y algunos la utilizan para enseñar las islas a amigos y familiares.

35 años después de la primera publicación, La Guía cumple con la misma misión con la que nació: mostrar al mundo la mejor versión de Ibiza y Formentera.