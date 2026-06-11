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Investigación

Detienen al cantante Beret en Sevilla por una presunta agresión sexual

La Policía Nacional ha procedido al arresto de este famoso artista por un supuesto caso de agresión sexual del que hasta el momento no han trascendido más detalles

El cantautor Beret, durante su actuación en la vigilia ante 40.000 personas del papa León XIV.

El cantautor Beret, durante su actuación en la vigilia ante 40.000 personas del papa León XIV. / EFE

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Carlos Doncel

Francisco Javier Álvarez Beret, más conocido como Beret, ha sido detenido este jueves en Sevilla, según ha podido saber El Correo de Andalucía. La Policía Nacional ha procedido al arresto de este famoso cantante por una presunta agresión sexual de la que hasta el momento no han trascendido más detalles.

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